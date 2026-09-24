En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SANTA MARTA
DELCY RODRÍGUEZ
CHAPARRAL
YAMID AMAT
AEROPUERTO EL DORADO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Riñas

Riñas

Pánico, disparos, búsqueda y captura de taxista señalado de usar un arma en el Aeropuerto El Dorado
BOGOTÁ

Pánico, disparos, búsqueda y captura de taxista señalado de disparar en el Aeropuerto El Dorado

Publicidad

Publicidad

Publicidad