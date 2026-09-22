Se conoce el primer comunicado de la Fundación Santa Fe sobre la salud del periodista Yamid Amat

La Fundación Santa Fe de Bogotá entregó en la tarde de este martes 22 de septiembre el primer comunicado oficial sobre el estado de salud del reconocido periodista Yamid Amat Ruiz, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa institución médica.

De acuerdo con el documento, divulgado a solicitud de la familia, el periodista se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

“Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario”, indicó la Fundación Santa Fe de Bogotá en el comunicado firmado por Adolfo Llinás Volpe, director médico corporativo de la institución.



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