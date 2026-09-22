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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Se conoce el primer comunicado de la Fundación Santa Fe sobre la salud del periodista Yamid Amat

Se conoce el primer comunicado de la Fundación Santa Fe sobre la salud del periodista Yamid Amat

La Fundación Santa Fe informó este martes sobre el estado de salud de Yamid Amat, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras ingresar a la institución en la noche del lunes.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Yamid Amat
Colprensa

La Fundación Santa Fe de Bogotá entregó en la tarde de este martes 22 de septiembre el primer comunicado oficial sobre el estado de salud del reconocido periodista Yamid Amat Ruiz, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa institución médica.

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De acuerdo con el documento, divulgado a solicitud de la familia, el periodista se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

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“Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario”, indicó la Fundación Santa Fe de Bogotá en el comunicado firmado por Adolfo Llinás Volpe, director médico corporativo de la institución.

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