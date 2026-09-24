Pánico, disparos, búsqueda y captura de taxista señalado de disparar en el Aeropuerto El Dorado

Pánico se vivió en la noche del miércoles en el Aeropuerto El Dorado. Varios disparos encendieron las alarmas entre la Policía aeroportuaria y los viajeros que se encontraban en la terminal aérea. En medio de los hechos, un taxi que permanecía en la fila resultó con uno de sus vidrios roto. Según las autoridades, otro conductor de taxi habría disparado. Todo se habría originado por una carrera: primero intercambiaron palabras, luego se enfrentaron físicamente y, finalmente, uno de ellos sacó un arma e incluso encaró a los uniformados que atendían la situación.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles a Noticias Caracol y explicó que “por una carrera entre taxistas iniciaron una riña, uno de los taxistas esgrimió un arma traumática, amenazando a los otros taxistas. Se percató de esta situación un personal de la Policía y el taxista le apuntó a los policías, los policías reaccionaron, hubo un intercambio de disparos y el taxista huyó”.



Así fue la captura de taxista señalado de disparar en El Dorado

Tras lo ocurrido, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del aeropuerto e identificaron las placas del vehículo involucrado. Con esa información iniciaron su búsqueda por distintos puntos de Bogotá hasta localizar al presunto responsable en el centro de la ciudad, donde fue capturado.

Sobre el procedimiento, el comandante Cristancho señaló que al momento de la detención “él en este momento niega, él dice que no era, pero allá encontramos otros elementos que constituyen y malas declaraciones de las personas que si él fue el que los intimidó con esta arma de fuego. Por una carrera pudo haber una tragedia”.



Aunque no se reportaron personas heridas, el episodio generó malestar entre los usuarios que llegaron a la principal terminal aérea de la capital y se encontraron con una disputa por un pasajero.



Finalmente, la Policía informó que: “En la localidad de Teusaquillo fue capturado un conductor de taxi que, presuntamente, había intimidado con un arma traumática a varios conductores en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. Durante el procedimiento, le fue hallada e incautada el arma traumática que, al parecer, había sido utilizada por este ciudadano. Tras las verificaciones realizadas, se confirmó que no se registraron personas lesionadas. El capturado, elementos incautados y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la autoridad competente”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL