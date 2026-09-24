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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Gobierno De la Espriella adelanta operativo contra droga en Cali con más de 1.200 uniformados

Gobierno De la Espriella adelanta operativo contra droga en Cali con más de 1.200 uniformados

El plan contempla también 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro, así como el allanamiento en varias zonas de la capital del Valle del Cauca.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Operativo en Cali
Operativo en Cali
Alcaldía de Cali

Las autoridades adelantaron durante la madrugada de este jueves en Cali, la capital del Valle del Cauca, un operativo contra grupos criminales con el despliegue de más de 1.200 uniformados, un plan que contempla 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro y allanamiento en varias zonas de la ciudad. "Vamos a recuperar el centro de Cali, que está tomado por las ollas (redes locales dedicadas al narcotráfico) que venden la droga en la que se envenena a nuestros niños y jóvenes", dijo el presidente, Abelardo de la Espriella, en un video divulgado en sus redes sociales en el que sale portando un arma de fuego en la cintura. El operativo, bautizado como 'Operación Iron', empezó hace 20 días y está focalizado en barrios como El Calvario, San Pascual y Sucre, conocidos como zonas de alta concentración de actividades ilegales como la venta de drogas y redes de extorsión, explicó De la Espriella.

"En este Gobierno, con determinación, vamos a combatir el crimen en todas sus manifestaciones y vamos a liberar a Cali y a todo el país", agregó el mandatario durante el lanzamiento de esta operación de seguridad urbana y defensa.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró, por su parte, que la 'Operación Iron' dará un "golpe duro" contra la criminalidad organizada de la ciudad. "El centro de Cali no puede estar en manos del crimen. Durante décadas, sectores de nuestra ciudad han sido utilizados para actividades ilegales que terminan afectando a toda Cali", añadió.

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La operación se desarrolla en la capital del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, una región que en los últimos años ha registrado ataques con explosivos y enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.

EFE

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