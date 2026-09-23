Reportan nuevo temblor en Chaparral, Tolima hoy, miércoles 23 de septiembre: magnitud de 4,1

Un sismo de magnitud 4,1 se registró este miércoles 23 de septiembre en Chaparral, Tolima, según un nuevo reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El reporte señala que el sismo tuvo una profundidad superficial, por lo que el SGC habilitó el formulario de ‘Sismo Sentido’ para que las personas que hayan percibido el movimiento puedan informar la intensidad con la que lo sintieron.

El evento ocurrió a 16 kilómetros de Roncesvalles, a 18 kilómetros de San Antonio y a 24 kilómetros de Chaparral, todos municipios del Tolima, y se suma a una serie de temblores que se han registrado en este municipio desde el domingo 20 de septiembre. El SGC registró el movimiento como un evento sísmico de magnitud 4,1 y publicó el boletín actualizado a las 9:34 p. m. de este 23 de septiembre.



Según los comentarios de usuarios en redes sociales, el sismo también habría sido percibido en diferentes municipios y ciudades del país. Personas reportaron haberlo sentido en Palmira, Montenegro (Quindío), Pereira, Sevilla (Valle del Cauca), Ibagué y Cali. Algunos usuarios señalaron que el movimiento se sintió con fuerza, aunque estos reportes corresponden a testimonios ciudadanos en respuesta al boletín del Servicio Geológico y no a una medición oficial de intensidad.



¿Qué está pasando con la actividad sísmica en Chaparral, Tolima?

Según el boletín del Servicio Geológico Colombiano, esta actividad sísmica en el Tolima comenzó el 20 de septiembre de 2026 y se concentra principalmente en el municipio de Chaparral. Los sismos registrados en esta zona tienen profundidades inferiores a los 30 kilómetros, una característica "consistente con sismicidad cortical". El SGC considera, como hipótesis inicial, que "esta sismicidad podría estar relacionada con cambios en el campo de esfuerzos de la corteza inducidos por el sismo del 10 de agosto de 2026, de magnitud Mw 7,4".



De acuerdo con la entidad, esos cambios pudieron favorecer la reactivación de algunas fallas ubicadas en el área de Chaparral. Sin embargo, el propio boletín precisa que esta explicación todavía debe ser estudiada. Por ahora, se requieren análisis adicionales para establecer si existe una relación entre el sismo ocurrido el 10 de agosto y la actividad sísmica que comenzó en Chaparral.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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