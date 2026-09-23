Balacera se registró en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá

Una riña entre taxistas habría provocado un momento de tensión en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que, según información preliminar, uno de los conductores sacara un arma traumática y realizara disparos contra el piso durante la confrontación.

Los hechos son materia de verificación por parte de las autoridades. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en medio de la riña estuvieron involucrados varios taxistas y uno de ellos habría reaccionado sacando el arma y disparando al suelo.

La situación también habría generado la reacción del esquema de seguridad de un alto oficial que se encontraba en la zona. Tras lo ocurrido, las autoridades adelantan la búsqueda del taxista que habría utilizado el arma traumática.



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Reportan un tiroteo y fuertes disturbios cerca del Aeropuerto El Dorado, en medio de enfrentamientos y bloqueos protagonizados por taxistas.#Bogotá #Colombia #ElDorado pic.twitter.com/0YMr0fIYUA — Sumit (@Sumishiv1406) September 24, 2026

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