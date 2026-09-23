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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Balacera se registró en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá

Balacera se registró en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá

De acuerdo con información preliminar, se trató de una riña entre taxistas, uno de los conductores habría sacado un arma traumática y ahora es buscado por las autoridades. Esto se sabe

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Aeropuerto Internacional El Dorado
El aeropuerto se pronunció -
Alcaldía de Bogotá

Una riña entre taxistas habría provocado un momento de tensión en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que, según información preliminar, uno de los conductores sacara un arma traumática y realizara disparos contra el piso durante la confrontación.

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Los hechos son materia de verificación por parte de las autoridades. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en medio de la riña estuvieron involucrados varios taxistas y uno de ellos habría reaccionado sacando el arma y disparando al suelo.

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La situación también habría generado la reacción del esquema de seguridad de un alto oficial que se encontraba en la zona. Tras lo ocurrido, las autoridades adelantan la búsqueda del taxista que habría utilizado el arma traumática.

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NOTICIA EN DESARROLLO.

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