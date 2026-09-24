Del joystick al ring: Street Fighter y Everlast llevan el gaming al entrenamiento real

Elegir un personaje en Street Fighter puede decir mucho más de lo que parece. No se trata únicamente de seleccionar a Ryu, Chun-Li, Ken, Guile o Akuma antes de comenzar una pelea. Cada elección implica una forma distinta de jugar, de entender al rival y de enfrentar una partida.

Fuera de la pantalla ocurre algo parecido. En un gimnasio, frente a un saco de entrenamiento o dentro de un ring, cada atleta desarrolla su propia manera de combatir. La técnica, el ritmo, la preparación y la capacidad de aprender de los errores terminan construyendo una identidad.

Aunque gaming y deportes de combate han recorrido caminos diferentes, ambos comparten una idea bastante sencilla: mejorar requiere práctica. Perder también hace parte del proceso y volver a intentarlo puede ser tan importante como ganar.



Esa conexión entre ambos mundos ha hecho que durante los últimos años el gaming encuentre nuevos espacios dentro de la cultura deportiva. Sin embargo, esta vez el encuentro toma una forma particularmente llamativa, al llevar a una de las franquicias más reconocidas de los juegos de pelea directamente al terreno del entrenamiento físico.



La propuesta no se queda solamente en utilizar personajes conocidos como parte de una campaña. La idea es convertir elementos reconocibles del universo de Street Fighter en productos pensados para acompañar diferentes actividades deportivas, mezclando su identidad visual con la experiencia de una marca histórica de los deportes de combate.

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Y es justamente ahí donde aparece la novedad.

Street Fighter y Everlast presentan Choice of Fighters

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Everlast y Street Fighter™ anunciaron oficialmente Choice of Fighters, la primera colaboración entre ambas marcas desarrollada para Latinoamérica. La colección traslada el universo de la franquicia de videojuegos al entrenamiento real mediante una línea que combina personajes emblemáticos, diseño inspirado en el juego y productos deportivos.

La colección incluye guantes de boxeo, guantes de MMA, vendas, sacos de entrenamiento, ropa deportiva, hoodies, bolsos, gorras y diferentes accesorios. De esta manera, personajes que durante generaciones han protagonizado combates virtuales pasan a formar parte de artículos relacionados directamente con los deportes de combate.

Street Fighter y Everlast presentan Choice of Fighters Cortesía: Everlast

El concepto de la colaboración parte de una similitud entre ambos públicos. En Street Fighter, cada fighter cuenta con habilidades, personalidad y estilos de combate diferentes. En el entrenamiento ocurre algo similar: cada atleta construye su propia técnica, guardia, ritmo e identidad.

Por eso, el nombre Choice of Fighters también hace referencia a esa capacidad de elegir. Así como un jugador decide con qué personaje enfrentarse a su rival, un atleta desarrolla una forma particular de entrenar y competir.

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Daniela Naime, Regional Marketing Manager de Everlast Latinoamérica, explicó que la colaboración busca llevar el ADN de la marca hacia nuevos espacios y conectar con generaciones que también hacen parte de la cultura gaming. Según la ejecutiva, tanto atletas como gamers comparten elementos como el entrenamiento, la estrategia, el aprendizaje a partir de los intentos y la perseverancia.

La colaboración también representa para Everlast una manera de ampliar su presencia cultural más allá del ring, utilizando el gaming como un territorio para acercarse a nuevas audiencias.

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Una colección que mezcla dos universos

El resultado busca mantener reconocibles los elementos de Street Fighter mientras los integra a productos diseñados para el entrenamiento. Los personajes de la franquicia forman parte de una propuesta que combina el componente visual del videojuego con la experiencia deportiva de Everlast.

La colección estará disponible en Latinoamérica a partir del 25 de septiembre de 2026, fecha en la que los seguidores podrán conocer los diferentes productos de Choice of Fighters.

Además de la colección física, el lanzamiento incluye una experiencia digital interactiva. Los fanáticos podrán explorar la colaboración a través de una propuesta especial antes de conocer los productos.

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La experiencia estará disponible en el sitio oficial creado para el lanzamiento: Choice of Fighters – Everlast

El encuentro entre Street Fighter y Everlast parte, entonces, de una idea que ambos universos conocen bien: escoger un camino, aprender de cada intento y seguir entrenando para mejorar. Esta vez, los combates dejan por un momento la pantalla para encontrar un nuevo escenario frente al saco, los guantes y el entrenamiento real.

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