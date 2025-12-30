En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Subirán cuotas de administración de conjuntos residenciales con aumento de 23% del salario mínimo?

¿Subirán cuotas de administración de conjuntos residenciales con aumento de 23% del salario mínimo?

Con el incremento histórico del salario mínimo se espera que también aumenten gastos, productos y servicios que se basan en esta cifra.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
¿Cuándo pueden subirle la cuota de administración?
¿Cuándo pueden subirle la cuota de administración? -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad