Influencer sufrió grave accidente haciendo paracaidismo: "Estoy bastante golpeado"

El mundo de las redes sociales y los deportes extremos se detuvo cuando Mike Holston, el influencere conocido globalmente como The Real Tarzann, reveló haber sufrido un aparatoso accidente mientras practicaba paracaidismo. El creador de contenido de 32 años, famoso por sus arriesgadas interacciones con la fauna silvestre, utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer su hospitalización de emergencia, dejando a sus millones de seguidores en vilo tras compartir imágenes desde una camilla.



¿Qué le pasó?

El incidente ocurrió el viernes 27 de diciembre de 2025 durante una sesión de paracaidismo que no salió según lo planeado. Aunque Holston no ha detallado públicamente las fallas técnicas específicas o las condiciones exactas del salto, confirmó que el impacto fue de tal magnitud que puso en riesgo su vida.

A través de sus historias de Instagram, el influencer compartió la gravedad de los momentos inmediatamente posteriores al choque. “Estuve bastante mal por tres horas. Me costaba respirar, el pecho me dolía mucho”, confesó a su audiencia.

En las primeras imágenes difundidas desde el centro médico, se podía ver a Holston con la pierna derecha vendada y el cuello inmovilizado con un collarín ortopédico, lo que sugería lesiones de consideración en las extremidades y la columna.



A pesar del dolor intenso que describió en sus publicaciones iniciales, el influencer se mostró optimista y profundamente agradecido por haber sobrevivido. En un mensaje que rápidamente se volvió viral, escribió: “Solo un día difícil en el trabajo. Gracias a Dios estoy bien. No me sacaron de esta Tierra hoy”.



¿Como avanza su estado de salud?

A medida que han pasado los días, el panorama sobre su salud ha comenzado a despejarse. Si bien no se ha emitido un comunicado médico oficial que detalle si existen fracturas o daños internos persistentes, el propio Holston ha sido el encargado de actualizar a sus fans. Recientemente, el influencer confirmó que ya se encuentra en su hogar continuando con el proceso de recuperación.



"Ahí vamos. Mejorando", señaló en un video reciente al ser cuestionado sobre su nivel de dolor. No obstante, su recuperación no será inmediata. Según sus propias estimaciones, estará fuera de acción por varias semanas debido a que se encuentra "bastante golpeado".

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es su firme decisión de no abandonar el deporte que casi le cuesta la vida. Holston manifestó que el paracaidismo sigue siendo uno de sus pasatiempos favoritos y que planea corregir sus errores para volver a saltar en el futuro.



¿Quién es Mike Holston y por qué es famoso?

Mike Holston es una de las figuras más prominentes y controvertidas del medio. Con una comunidad que alcanza los 16 millones de seguidores, este estadounidense radicado en Miami se ha ganado el apodo de The Real Tarzann por su estilo de vida extremo y su contacto directo con animales exóticos.

Su fama se cimenta en videos donde se le ve conviviendo con grandes felinos, serpientes, primates y reptiles. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémicas. En septiembre de 2025, Holston fue blanco de críticas internacionales tras un viaje a Australia, donde grabó un video luchando con un cocodrilo de agua dulce.

Este acto fue condenado por organizaciones de conservación y por figuras de la talla de Bob Irwin, padre del legendario Steve Irwin, quien calificó estas acciones como peligrosas e irrespetuosas hacia la vida silvestre. Irwin criticó que las redes sociales glorifiquen interacciones que pueden tener consecuencias desastrosas tanto para los humanos como para los animales. Holston, por su parte, defendió su contenido alegando que liberó al animal tras las fotos y que no busca que otros imiten sus acciones.

