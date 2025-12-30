Los cursos del Sena para estudiar gratis en 2026 y potenciar su hoja de vida: cómo inscribirse

Publicidad
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó que en 2026 volverán las convocatorias presenciales y virtuales de formación académica para colombianos y extranjeros que residan con permiso en el país. La oferta virtual se mantiene disponible en enero exclusivamente a través de la plataforma Betowa, el sistema dispuesto para consultar e inscribirse en los programas de formación titulada y complementaria.
En la plataforma de Betowa, los aspirantes podrán conocer la disponibilidad de programas, los requisitos de ingreso, la duración de los cursos y las condiciones específicas de cada formación. La modalidad virtual incluye programas en distintos niveles de operación como lo son operario, auxiliar, técnico, tecnólogo y cursos de profundización técnica, permitiendo a personas con diferentes trayectorias educativas encontrar alternativas acordes a su perfil.
La plataforma Betowa concentra la oferta educativa virtual del Sena en distintos niveles de formación y áreas de conocimiento. Aunque la lista actualizada de formaciones será actualizada por el Sena una vez definan cuándo será la primera convocatoria virtual y presencial de 2026, los programas que usualmente aparecen en la oferta son los siguientes:
La oferta virtual del Sena se caracteriza por agrupar programas en áreas de conocimiento como tecnologías de la información, gestión administrativa, producción y transformación, cliente y servicios, diseño, materiales y herramientas, entre otras. Cada programa cuenta con una descripción detallada que permite a los interesados conocer las competencias que se desarrollarán durante el proceso formativo, así como el perfil de ingreso y el perfil ocupacional esperado.
Además de los programas técnicos y tecnológicos, el Sena ofrece cursos virtuales cortos, que pueden ser certificados y tienen duración flexible:
Estos cursos del Sena son ideales para complementar conocimientos y fortalecer perfiles laborales, y suelen estar disponibles incluso cuando no hay convocatoria de programas titulados abiertos. La lista de los programas que se mantienen disponibles fuera de las convocatorias oficiales del Sena y que incluyen opciones en áreas como agroindustria, desarrollo tecnológico, creatividad y más, pueden consultarse con detalle en este link.
Uno de los aspectos reiterados por la entidad es que todos los procesos de inscripción son gratuitos y no requieren intermediarios. El Sena ha insistido en que ningún aspirante debe realizar pagos para acceder a la formación, ni acudir a terceros para asegurar un cupo. Todo el trámite se realiza de manera directa en la plataforma institucional.
El Sena también ha garantizado que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a estas oportunidades, ofreciendo programas adaptados en modalidad virtual. Este esfuerzo por ser inclusivos refuerza su compromiso con la equidad y el desarrollo personal y profesional de todos los colombianos. Para resolver cualquier duda, los interesados pueden llamar a la línea gratuita en Bogotá al (601) 7366060 o, desde fuera de la capital, al 018000-910270.
El procedimiento de inscripción debe realizarse exclusivamente a través de la nueva plataforma betowa.sena.edu.co. Este es el proceso, paso a paso:
Para quienes aún no tienen claridad sobre qué programa elegir, la entidad mantiene habilitado el Test de Orientación Vocacional IPO, una herramienta que consiste en 54 preguntas y utiliza algoritmos que analizan las preferencias del usuario para generar recomendaciones acordes con sus intereses y con las características de los programas que ofrece el Sena. El test se encuentra disponible en la página de Orientación Vocacional Sena y su uso es gratuito.
La entidad compartió un cronograma que establece la organización trimestral del año, los periodos de alistamiento, las semanas de formación y los espacios institucionales para 2026:
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co