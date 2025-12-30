Los cursos del Sena para estudiar gratis en 2026 y potenciar su hoja de vida: cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó que en 2026 volverán las convocatorias presenciales y virtuales de formación académica para colombianos y extranjeros que residan con permiso en el país. La oferta virtual se mantiene disponible en enero exclusivamente a través de la plataforma Betowa, el sistema dispuesto para consultar e inscribirse en los programas de formación titulada y complementaria.

En la plataforma de Betowa, los aspirantes podrán conocer la disponibilidad de programas, los requisitos de ingreso, la duración de los cursos y las condiciones específicas de cada formación. La modalidad virtual incluye programas en distintos niveles de operación como lo son operario, auxiliar, técnico, tecnólogo y cursos de profundización técnica, permitiendo a personas con diferentes trayectorias educativas encontrar alternativas acordes a su perfil.



Cursos del Sena para estudiar gratis en enero de 2026

La plataforma Betowa concentra la oferta educativa virtual del Sena en distintos niveles de formación y áreas de conocimiento. Aunque la lista actualizada de formaciones será actualizada por el Sena una vez definan cuándo será la primera convocatoria virtual y presencial de 2026, los programas que usualmente aparecen en la oferta son los siguientes:



Actividad Física

Agente de Tránsito y Transporte

Agricultura de Precisión

Agrobiotecnología

Agroindustria Alimentaria

Agroindustria Panelera

Agrotrónica

Alistamiento de Cargas

Alistamiento de Laboratorios de Análisis y Ensayos para la Industria

Alistamiento de Laboratorios de Microbiología y Biotecnología

Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos

Análisis de Glosa y Cartera de Cuentas Médicas

Análisis y desarrollo de Software

Animación 3D

Aplicación de procedimientos de laboratorio Químico

Apoyo administrativo en salud

Aseguramiento de la calidad del café en la finca

Aseguramiento Metrológico Industrial

Asesoría Comercial

Asistencia Administrativa

Asistencia en la Función Pública

Asistencia en Organización de archivos

Asistencia para la Inteligencia Empresarial

Barismo

Bisutería Artesanal

Carpintería

Carpintería de Aluminio

Carpintería Metálica

Catastro Multipropósito

Cervecería Artesanal

Chocolatería

Cocina

Comercialización de Alimentos

Decoración de espacios interiores

Desarrollo creativo de productos para la industria

Desarrollo de Componentes Mecánicos

Dibujo arquitectónico

Dibujo mecánico

Ebanistería

Ejecución de la Danza

Elaboración de Audiovisuales

Impresión Digital

La oferta virtual del Sena se caracteriza por agrupar programas en áreas de conocimiento como tecnologías de la información, gestión administrativa, producción y transformación, cliente y servicios, diseño, materiales y herramientas, entre otras. Cada programa cuenta con una descripción detallada que permite a los interesados conocer las competencias que se desarrollarán durante el proceso formativo, así como el perfil de ingreso y el perfil ocupacional esperado.

Además de los programas técnicos y tecnológicos, el Sena ofrece cursos virtuales cortos, que pueden ser certificados y tienen duración flexible:



Inglés en varios niveles

Cursos en contabilidad, finanzas y gestión contable.

Cursos en temas de salud, prevención y seguridad en el trabajo.

Formación en telecomunicaciones, moda, herramientas digitales y redes.

Estos cursos del Sena son ideales para complementar conocimientos y fortalecer perfiles laborales, y suelen estar disponibles incluso cuando no hay convocatoria de programas titulados abiertos. La lista de los programas que se mantienen disponibles fuera de las convocatorias oficiales del Sena y que incluyen opciones en áreas como agroindustria, desarrollo tecnológico, creatividad y más, pueden consultarse con detalle en este link.



Todas las formaciones y procesos de inscripción en el Sena son gratis

Uno de los aspectos reiterados por la entidad es que todos los procesos de inscripción son gratuitos y no requieren intermediarios. El Sena ha insistido en que ningún aspirante debe realizar pagos para acceder a la formación, ni acudir a terceros para asegurar un cupo. Todo el trámite se realiza de manera directa en la plataforma institucional.



El Sena también ha garantizado que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a estas oportunidades, ofreciendo programas adaptados en modalidad virtual. Este esfuerzo por ser inclusivos refuerza su compromiso con la equidad y el desarrollo personal y profesional de todos los colombianos. Para resolver cualquier duda, los interesados pueden llamar a la línea gratuita en Bogotá al (601) 7366060 o, desde fuera de la capital, al 018000-910270.



¿Cómo inscribirse a las formaciones gratuitas del Sena?

El procedimiento de inscripción debe realizarse exclusivamente a través de la nueva plataforma betowa.sena.edu.co. Este es el proceso, paso a paso:



Los interesados deben dirigirse a la sección "Nuestra oferta educativa" y seleccionar la modalidad presencial, una vez sean publicadas las primeras convocatorias de 2026. A partir de allí, los filtros disponibles permiten delimitar la búsqueda por nivel de formación y área de conocimiento.

Para completar la inscripción, los aspirantes deben iniciar sesión o crear un usuario nuevo en el sistema. Después de hacerlo, solo deben seguir los pasos que la plataforma solicita para formalizar el registro. El Sena recordó que este proceso no tiene costo y que no es necesario acudir a intermediarios.

Para quienes aún no tienen claridad sobre qué programa elegir, la entidad mantiene habilitado el Test de Orientación Vocacional IPO, una herramienta que consiste en 54 preguntas y utiliza algoritmos que analizan las preferencias del usuario para generar recomendaciones acordes con sus intereses y con las características de los programas que ofrece el Sena. El test se encuentra disponible en la página de Orientación Vocacional Sena y su uso es gratuito.



Calendario académico del Sena en 2026

La entidad compartió un cronograma que establece la organización trimestral del año, los periodos de alistamiento, las semanas de formación y los espacios institucionales para 2026:



Publicación de la oferta educativa: 15 al 25 de enero de 2026

15 al 25 de enero de 2026 Alistamiento para el primer trimestre: 26 al 28 de enero

26 al 28 de enero Inicio del primer trimestre académico: 29 de enero al 14 de abril de 2026

29 de enero al 14 de abril de 2026 Alistamiento para el segundo trimestre: 15 al 17 de abril

15 al 17 de abril Segundo trimestre académico: 20 de abril al 6 de julio de 2026

20 de abril al 6 de julio de 2026 Alistamiento para el tercer trimestre: 7 al 9 de julio

7 al 9 de julio Tercer trimestre académico: 10 de julio al 23 de septiembre de 2026

10 de julio al 23 de septiembre de 2026 Alistamiento para el cuarto trimestre: 24, 25 y 28 de septiembre

24, 25 y 28 de septiembre Cuarto trimestre académico: 29 de septiembre al 12 de diciembre de 2026

29 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 Evaluación de la vigencia: 14 y 15 de diciembre de 2026

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co