Sabían sobre cuerpo de Carlos David y lo ocultaron para no afectar el Baum Festival: empleado

Un empleado en Corferias habló con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol y afirmó que había empleados del lugar que sabían que había un cuerpo, el cual horas después se confirmó era el de Carlos David Ruiz, pero ocultaron la información para que el Baum Festival no fuera cancelado.

Según su relato, el sábado 25 de mayo, cuando llegó a laborar, "me dijeron ‘hubo un muerto anoche en Corferias, pero no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni periodismo para no tirarse nada (...) la organización del evento, porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche, que era el lleno total”.

El empleado en Corferias dijo que decidió hablar porque quiere “que se investigue, que salga a la luz pública, porque sé que hay una familia que está llorando en este momento a un muchacho que por locura o no locura, por droga o no droga, no merecía morir así”.

No puede entender cómo la persona que falleció violó toda la seguridad de los tanques, porque afirma que además del personal del evento y de Corferias, el sitio estaba cerrada por cercas y vallas metálicas.

“Está la portería, está vigilancia, todo el sector tenía vallas, todo estaba cerrado, y para uno llegar hasta el otro lado, lo cogía vigilancia o los operadores de logística del evento”, aseguró.

Agregó que los tanques de agua, donde fue hallado el cuerpo de Carlos David Ruiz, “permanecen cerrados, solamente se abren después de que salga el evento. En un momento le echan el químico y vuelven y los tapan. De resto esos tanques no permanecen destapados”.

Por eso cuestiona la versión de que Carlos David Ruiz “subió la escalera y se tiró, eso es lo que tienen que explicar”.

El empleado en Corferias, que trabajó durante el fin de semana del Baum Festival, le pide a la Fiscalía hablar con los trabajadores del viernes y el sábado, que afirma dirán lo mismo que él.

Agregó en el diálogo con el Ojo de la Noche que durante el Baum Festival “se veía droga y alcohol por todo lado”.

