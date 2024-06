Se subieron a taxi en Zona T de Bogotá, misteriosamente terminaron dormidos y los robaron

Delincuentes en taxi están haciendo de las suyas con los pasajeros que salen después de las dos de la mañana de la Zona T, ubicada en la localidad de Chapinero, norte de Bogotá.

>>> Le puede interesar: Ladrón se hizo pasar por cliente y despojó a hombre de cadena y anillos: quedó en video

Las víctimas aseguran que se suben al taxi, van en el vehículo y, de un momento a otro, terminan dormidas, sin sus pertenencias y les sacan hasta el último centavo de sus cuentas.

#OjoDeLaNoche | Delincuentes en taxi están haciendo de las suyas con los pasajeros que salen después de las dos de la mañana de la Zona T, ubicada en la localidad de Chapinero, norte de Bogotá.



Ampliación >>> https://t.co/1fSN8lFZ7u pic.twitter.com/pZCSJg1WXc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 20, 2024

Publicidad



“Habíamos tomado con mi esposo, yo generalmente me quedo dormida, pero mi esposo sí venía viendo el celular, él le escribió un mensaje a la pareja donde estábamos y dice que ya no se acuerda de nada. No nos dejan al frente, sino bien hacia la esquina, entramos al conjunto y, cuando nos despertamos, nos dimos cuenta de que nos habían robado los celulares, mis tarjetas, plata en efectivo”, dijo una de las más reciente víctimas.

Cuidado con los taxis en la Zona T de Bogotá

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol ha recibido las llamadas de más de diez personas que han sido víctimas de esta modalidad de robo, quienes manifiestan que, en todos los casos, ellas mismas aceptan el servicio de taxi ofrecido afuera de los bares cuando salen y al final resultan sin plata en sus cuentas.

Publicidad

Piden a la Policía Metropolitana de Bogotá que intervenga para detener a estos ladrones, que vienen delinquiendo desde hace meses.

>>>En 90 segundos, ladrones en Bogotá se robaron $90 millones en motocicletas