Violento robo en Bogotá quedó grabado en video: “Se me abalanzó un tipo y disparó"

En la madrugada del jueves 8 de febrero se produjo un violento robo en Bogotá, en una clicorruta de la localidad de Usaquén, a la altura de la carrera 11 con calle 121. Por lo menos cinco criminales que iban en bicicletas bloquearon el paso y, en manada, atacaron a quienes iban se dirigían hacia el sur de la capital colombiana.



Una de las víctimas narró cómo se produjo el asalto, que fue captado en video.

“El tropel de gente que había era porque fue un robo masivo. Tan pronto me pasé a la 11, se me abalanzó uno de los tipos, me tumbó de la bicicleta, claramente. El tipo pasó por el frente mío un arma y disparó. A lo que disparó, disparó sobre mi lado derecho y obviamente se me llevaron la bicicleta”, contó.

Agregó que durante el robo en Bogotá, “a un mayor de la Fuerza Aérea le quitaron la patineta y a otro tipo también le quitaron otra patineta. El hurto fueron dos patinetas y mi bicicleta”. Los biciladrones escaparon en los vehículos.

El robo en Bogotá se produjo en una zona bastante oscura y con muchos árboles, que utilizaron los criminales para esconderse y atacar a sus víctimas.