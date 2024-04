Alcalde de Armenia responde a la ciudadanía por inseguridad: “No existe presencia de grupos armados”

Los 100 primeros días de James Padilla García como mandatario de Armenia pasaron más por los cuestionamientos que por los aciertos. Con el 70% del gabinete de la administración que lo precedió, gremios, ciudadanos y contradictores están muy alertas sobre su gestión.



Los habitantes de Armenia ya consideran un milagro el hecho de llegar sanos y salvos a sus casas. La aparición de propaganda alusiva a organizaciones guerrilleras, las extorsiones y el hurto son problemas que para algunos están por ser resueltos.

“No he visto mayor cosa de cambio, todo sigue igual, las vías siguen igual, la inseguridad sigue igual. Por ejemplo, anoche nos tocó pasar un susto a mi hija y a mí”, señaló Liliana Morales, habitante de Armenia.

En otras áreas de gestión del mandatario, los gremios destacan la iniciativa de modernizar el tránsito, suprimir la planilla de viaje ocasional en cinco municipios desde el aeropuerto y continuar con labores como el Buró de Convenciones y la Agencia de Inversiones.

En diálogo con Noticias Caracol, el alcalde de Armenia, James Padilla, respondió a la preocupación de los cuyabros sobre temas de gran importancia, como la inseguridad en la ciudad.

“El tema de la seguridad es una premisa para nosotros en esta administración… Desde el primer día de gobierno, nuestro primer acto fue convocar a consejos de seguridad. Estamos trabajando muy fuerte, no hemos parado un solo día de hacer operativos con nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, de la mano de nuestra Fiscalía y las autoridades de tránsito”, manifestó Jaime Padilla.

Además, el alcalde destacó que han "obtenido unos resultados muy positivos en estos primeros días del año".

"Ya las estadísticas lo muestran, hemos incautado sustancias alucinógenas. Estamos trabajando muy duro con el tráfico y el consumo de estupefacientes en los diferentes puntos críticos de nuestra capital. La aprobación de ese decreto, donde se prohíbe el consumo de sustancias en lugares públicos como polideportivos, instituciones educativas y demás, lo está acatando la gente”, sostuvo.

En cuanto a la inquietud por la posible presencia de grupos armados en la ciudad, Padilla fue claro al asegurar que “Armenia es una ciudad relativamente segura donde no tenemos atentados de terroristas. Unos panfletos que han salido en los últimos días de la presencia de algunos grupos armados, aquí no existe presencia de grupos armados, secuestros no existen”.

Los ciudadanos tienen una percepción de inseguridad, a pesar de los avances que el gobierno de Padilla asegura se han ejecutado en esta materia. Por esto, el mandatario de la capital del Quindío les envió un mensaje de tranquilidad a los armenios.

“Yo quiero decirle a la gente de nuestra Armenia que estamos haciendo operativos en la mañana, en la tarde, en la noche, en las diferentes comunas, en los diferentes sectores de Armenia para devolverle esa percepción de seguridad a la gente que viene y a la gente que vive aquí en la ciudad”, sentenció.