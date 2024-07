Cancillería se pronuncia por caso de Benedetti y dice “repudiar” violencia contra la mujer

Tras la revelación del director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, sobre la presunta agresión verbal de Armando Benedetti (embajador de Colombia ante la FAO) a su esposa, Adelina Guerrero, en España, la Cancillería de Colombia se pronunció y repudió cualquier hecho de violencia contra la mujer.

La entidad, a través de un comunicado de prensa compartido en la red social X, recalcó: “La Cancillería repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres”.

#Atención | La Cancillería repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres.



Sobre la información pública que involucra al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar… pic.twitter.com/u9Ooki80Q6 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 23, 2024

Añadió que sobre la información que involucra al embajador Armando Benedetti, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permitía informar que: “Hemos sido notificados de la situación por parte de nuestra Embajada en España; la Cancillería ha activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido e iniciar el protocolo correspondiente; y este caso está en conocimiento de nuestra oficina de control interno disciplinario, y cuando tengamos resultados actuaremos conforme a la ley”.

¿Qué pasó entre Armando Benedetti y su esposa?

De acuerdo con Ricardo Ospina, el hecho violento se remonta al pasado 30 de junio, en un apartamento de Madrid, España.

Al parecer, la Policía de Madrid llegó hasta el lugar, donde Benedetti invocó su inmunidad diplomática para evitar ser detenido, pero la esposa del embajador de Colombia ante la FAO interpuso una denuncia contra él en una unidad especializada en casos de violencia de género.

En medio de la revelación, Armando Benedetti se pronunció a través de redes sociales y afirmó que “lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español”.

Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos,… — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 23, 2024

Asimismo, mencionó que “en este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”.

¿Qué ha dicho la esposa de Armando Benedetti?

María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blu, citó un mensaje que publicó en redes sociales Adelina Guerrero, pero que luego eliminó: “Cuando alguien te quiere no te pega, no te grita, no te cela, no te maltrata, no te humilla”.

