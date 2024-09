¿Caída del presupuesto en el Congreso afectará trámite de otras iniciativas del Gobierno?

La decisión del Congreso colombiano de no aprobar el presupuesto presentado por el Gobierno necesariamente traerá efectos para los planes del presidente Gustavo Petro.

Inicialmente, habría un ambiente menos favorable para el resto de las iniciativas del mandatario en el Congreso. Aunque el presidente tiene allí sus bases fijas y firmes, es decir, su bancada, son cada vez más los senadores que incluso desde la independencia critican y cuestionan las formas del Gobierno en su relación con el Legislativo.

Dicen que no es la primera vez que el Gobierno no busca consensos para el trámite de sus proyectos. No ha pasado solo con el presupuesto, afirman ellos, sino con las otras reformas.

“Yo creo que lo que tiene que haber es bajarnos un poquito de los egos y poder construir, en consenso, unas mejores reformas, unas mejores situaciones para el país, pero tiene que ser consensuado. Esto no puede ser obligado”, afirmó Berenice Bedoya, senadora de la ASI.

Por su parte, David Luna, senador de Cambio Radical, aseguró que “el ciudadano es el que está llevando del bulto, es el que está sufriendo” y es al que “no le está alcanzando la plata para llenar la nevera”.

“En estos momentos, yo creo que el presidente Petro tiene que entender que él es presidente de todos los colombianos”, subrayó Luna.

¿Qué pasará con la ley de financiamiento tras hundimiento del presupuesto en el Congreso?

Un efecto inmediato de este anuncio del presidente de decretar el presupuesto por 523 billones de pesos es que muchos senadores le dicen de entrada que no le respaldarán la reforma tributaria, llamada por el Gobierno como ley de financiamiento, y que a las malas no se puede.

Aseguran que el mismo Gobierno se está haciendo daño porque necesitan llenar un hueco de 12 billones de pesos, pero no tienen apertura al diálogo y al consenso.

“Ahí va a haber un entuerto porque, si decreta estos $523 millones, pues finalmente tendrían que meter esa ley de financiamiento y aquí hay un ambiente muy adverso para esa ley de financiamiento. Entonces, yo creo que ahí hay una terquedad, faltó llegar a unos acuerdos”, argumentó Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde.

Entretanto, Alejandro Carlos Chacón, senador del Partido Liberal, manifestó que “las personas naturales ya no resisten más”.

"Ese cuento de bajarles a los empresarios grandes y a quién se los van a poner, al que no tiene personería jurídica, al que no es una empresa o se van a gravar es al trabajador, al asalariado, no creemos

Después del hundimiento del presupuesto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pasó al debate de moción de censura en su contra en la plenaria del Senado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se defendió.

