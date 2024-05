Centro Democrático dice que es “totalmente falso” que vaya a presentar proyecto de reelección

En la mañana de este miércoles, 29 de mayo, el partido de oposición Centro Democrático recalcó que es “totalmente falso que se vaya a presentar un proyecto de acto legislativo para revivir la reelección de expresidentes”.

A través de una publicación en la red social X, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez enfatizó en que “no es cierto que alguno de sus congresistas tenga un proyecto en tal sentido, y menos, que vaya a ser presentado al Congreso de la República”.

El Centro Democrático puntualizó que “aquí quienes han manifestado intenciones reeleccionistas son algunos líderes del partido del Gobierno y, lo más grave, por encima de la propia Constitución”.

Petro recalca que no le “interesa para nada la reelección”

En un reciente trino, publicado el 28 de mayo, el jefe de Estado escribió: “A mi personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”.

En la misma publicación, Petro subrayó que “la declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: leer la convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir”.

El presidente Petro salió a trinar luego de que la congresista Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, dijera que activistas quieren promover la reelección del primer mandatario de izquierda.

