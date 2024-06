DNI sobre presuntas chuzadas: “Tema muy delicado en que hay que actuar con responsabilidad”

Tras las denuncias sobre chuzadas a magistrados de las altas cortes y en las que se señalan a organismos del Estado como responsables, Carlos Ramón González, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habló al respecto con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

¿Qué es la DNI?

Carlos Ramón González: La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es un cuerpo civil desarmado que, no, como la opinión pública lo cree, es el antiguo DAS. No, las funciones del antiguo DAS fueron distribuidas a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a Migración Colombia, a la Dirección Nacional de Protección, etcétera.

Cuando el antiguo DAS se elimina por precisamente estos fenómenos ilegales de las chuzadas y otras atrocidades, el DNI no existía. Por lo tanto, el DNI no tiene ningún tipo de funciones de ese antiguo DAS, salvo el carácter genérico de ser una entidad de inteligencia.

Entonces, digo carácter civil porque, dado que las inteligencias en Colombia son inteligencias de carácter militar y de policía, como en el mundo lo es, en los países se trata de crear una inteligencia de carácter civil que sea el ente o la mano derecha del Gobierno en su momento para las órdenes y las actividades que el presidente oriente como prioridades en su momento.

Entonces, el DNI hace inteligencia estratégica, somos una entidad que hace inteligencia estratégica. Nosotros no hacemos la inteligencia que hace la Policía, o el Ejército, o las Fuerzas Militares en general.

Nosotros no estamos detrás de caracterizar un bandido u otro. Nosotros estamos detrás de analizar fenómenos, amenazas, tipologías de delitos y fenómenos de toda clase que amenacen la estabilidad del Estado y la sociedad colombiana.

¿Qué les permite hacer y con qué recursos cuenta?

Carlos Ramón González: Nos nutrimos de las informes de inteligencia que realizan los otras fuerzas de Policía, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, etcétera. Y, a partir de esos informes de inteligencia, corroborados por nuestras propias fuentes -¿cuáles son nuestras fuentes? Fuentes humanas, es decir, personas que están distribuidas en todo el territorio nacional haciendo la labor de inteligencia, fuentes abiertas, que son básicamente redes sociales, medios de comunicación y todo lo que está en el espectro electromagnético que nos pueda subministrar información-, a partir de ahí nosotros producimos y analizamos fenómenos que le permiten al señor presidente de la República tomar decisiones.

¿En la DNI está establecido o se permite interceptar?

Carlos Ramón González: Absolutamente no, para nada. Precisamente por eso lo acabo de aclarar. Nuestra tarea no es seguir personas, nuestra tarea no es perseguir los delincuentes propiamente dichos. Esa es tarea de la Policía y de las Fuerzas Militares.

Por lo tanto, nosotros no tenemos ni los equipos para eso. Es más, sería ilegal que nosotros adquiramos equipos para ese tipo de actividades, cometería un delito adquiriendo equipos de esa naturaleza. Por lo tanto, nuestras capacidades están dirigidas al análisis de la información y corroboramos esa información que recibimos por nuestras propias fuentes.

Por ejemplo, en el caso de los grupos armados organizados con los cuales hoy con algunos tenemos unas conversaciones de paz. A nosotros no nos interesa saber dónde está el comandante X o el comandante. Eso es la misión de las Fuerzas Militares y de Policía. A nosotros nos interesa saber qué están pensando estas organizaciones al margen de la ley, cuáles son sus intenciones, qué tipo de actividad ejercen sobre la población civil, cómo contrarrestar el efecto de estos grupos armados y el daño que hacen en la población civil.

Básicamente, alrededor de estos análisis tomamos decisiones si tienen intenciones o no tienen intenciones de hacer la paz, si tiene sentido iniciar conversaciones, mantener conversaciones o no, etcétera.

¿Qué le dijo usted al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, a propósito de las denuncias que hizo el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez sobre supuestas chuzadas que, según él, se sospecha serían de la DNI y la UNP?

Carlos Ramón González: Yo solicité esta conversación para conversar de este tema tan delicado y ofrecerle todas las garantías, no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino, a través de ellos, a todos los magistrados y a los ciudadanos en general, de cuál es la decisión política y la orden del señor presidente que tajantemente es que este tipo de actividades están absolutamente prohibidas y las vamos a perseguir con todo lo el rigor necesario.

Pero dadas las circunstancias que hoy se dan ante la opinión pública de este maremoto que se ha armado alrededor de estos rumores, que hasta ahora son rumores sobre las chuzadas, aprovechamos la oportunidad para proponerles a las altas cortes de parte del presidente de la República una veeduría judicial para efectos de que se introduzcan controles efectivos a las inteligencias, a partir de esta etapa.

Que este debate no pase como cualquier otro debate más, sino que se aproveche este esta sensación que hay, esta sensibilidad que se ha creado en la opinión pública, para darles garantías a los ciudadanos y ¿cómo se hace? Estableciendo controles efectivos por parte de la Corte Constitucional y del poder Legislativo y que esos controles sean eficientes, que sean permanentes, sean de actividad constante, que den garantía a los ciudadanos de que no se están usando los recursos del Estado para perseguir a ciudadanos.

¿Qué dijo el director de la DNI puntualmente sobre las denuncias de las chuzadas?

Carlos Ramón González: No rechazamos que eso se esté dando, lo que estamos diciéndoles a los magistrados y a los ciudadanos en general es ‘esto es un tema muy delicado en el que tenemos que actuar con responsabilidad’. Y la forma de hacerlo es poner en conocimiento de las autoridades lo que está sucediendo para que determine, sí o no, con su respectiva responsabilidad e inteligencia, lo que los hechos que hoy se investigan y yo agradezco al magistrado Ibáñez que lo haya hecho porque es que, desde junio del año pasado que se vienen dando estos rumores hasta ahora, no había ni siquiera con quién conversar sobre el tema.

Por lo menos ahora ya hay alguien que dice ‘oiga, mire, sí, aquí me está pasando’. Bueno, vamos a investigar y nosotros somos los primeros interesados en que eso se investigue y si son hechos delictivos, por supuesto, que se castiguen de manera drástica.

