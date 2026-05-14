Claudia López habla de su plan contra la inseguridad y cómo sería su relación con EE.UU. y Venezuela

Los candidatos presidenciales siguen respondiendo las preguntas de los periodistas en Noticias Caracol y Sala de Prensa llegó Claudia López, exalcaldesa de Bogotá.

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Dentro de sus propuestas, propone policía local para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. “Si logramos mejorar ahí en seguridad, va a ser un alivio para casi la mitad de la población del país”, sostuvo.

Para ello, explicó, “se llegó la hora de desdoblar la institucionalidad colombiana para enfrentar los dos grandes desafíos que tiene Colombia: problemas de seguridad ciudadana y de seguridad nacional”. En esta última, señaló, “el crimen organizado no atenta solo contra los ciudadanos, es que tiene la capacidad de desafiar al Estado, eso requiere una Fiscalía antimafia, cárceles para los mafiosos, un régimen mucho menos garantista y más estricto para el narcotráfico y el crimen organizado”.



¿Cómo terminar la polarización?

“No creo que sea el principal problema, creo que la gente está relativamente contenta en su bando”, considera.



¿Presentará una nueva reforma tributaria?

“¿Qué toca llegar a hacer? Afuera las ratas, que es la corrupción. Hay que gobernar con gente decente, no con las Juliana Guerrero de este mundo que compran títulos, pero llegan a ser viceministras porque son amigas del presidente”, declaró Claudia López.



Añadió que también se debe “llegar a renegociar esa deuda y no seguirme endeudando como si no hubiera mañana, vamos a pagar, eso va a hacer que renegociemos la deuda a largo plazo, que nos bajen los intereses, que haya mejor garantía”.



Al ser preguntada sobre si presentará una nueva reforma tributaria respondió “sí” para “pagar endeudamiento, renegociarlo, a bajar las tasas de interés del endeudamiento del gobierno. Si la economía crece al 4% y la productividad del sector privado mejora así sea una sola gota, bajamos dos puntos de renta. Hay que hacer una tributaria para bajar los impuestos”.



¿Considera legítimo el gobierno de Delcy Rodríguez?

“Evidentemente no lo es”, expresó Claudia López, asegurando que “el mundo entero lo sabe. A Delcy Rodríguez no la eligió nadie. El señor (Nicolás) Maduro, que era el que estaba en el poder, se robó unas elecciones, que ganó la oposición y se las robaron. Entonces no es un gobierno legítimo, pero es un gobierno en transición”.

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Por eso, agregó, le diría a Donald Trump “que a Venezuela vuelva la democracia, que a más tardar el año entrante haya unas elecciones transparentes y democráticas, que los venezolanos elija a un presidente legítimo y que hagamos un plan Colombia-Venezuela a 20 años. Recuperar la economía de Venezuela se va a demorar, reconstruir las instituciones democráticas va a tomar tiempo. Le diría ¿por qué no hacemos el mismo régimen de protección de inversión privada, de impuestos al sector minero-energético, hagámoslo igualito en Colombia y Venezuela, al sector agroindustrial, al desarrollo del ecoturismo”.

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