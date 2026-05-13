Influencer mostró cómo es vivir aislado dentro de una unidad de cuarentena por hantavirus

El creador de contenido estadounidense Jake Rosmarin mostró cómo es la vida dentro de una unidad nacional de cuarentena en Omaha, Nebraska, luego de haber sido trasladado junto a otros pasajeros provenientes del crucero donde se registró un brote de hantavirus.



Rosmarin, quien días antes había relatado la angustia vivida a bordo del crucero MV Hondius, compartió ahora detalles de su estancia en el centro de aislamiento donde permanecen 16 pasajeros estadounidenses que, hasta el momento, no presentan síntomas, pero continúan bajo estricta observación médica.

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En el video difundido por el mismo influencer, realizó un recorrido por la habitación donde cumple la cuarentena y muestra algunos de los elementos con los que cuenta el espacio. “Tengo una bicicleta para hacer ejercicio, una cama y un escritorio”, comentó mientras enseñaba el lugar.

También aclaró información errónea que circuló en las redes sociales: "Quería aclarar los rumores de que yo fui la persona que dio positivo. Desafortunadamente, mi foto apareció en un artículo, pero si lo leen, verán que dice que estoy en la unidad de cuarentena, no que fui la persona que dio positivo", expresó.



Según explicó, después de varios días de incertidumbre en altamar, sentirse en un lugar controlado le ha dado algo de tranquilidad. Durante una entrevista con el programa Today Show aseguró: “No tengo síntomas, me siento bien y estoy de buen ánimo en este momento”.



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¿Cómo funciona la unidad de cuarentena?

Las personas aisladas en la unidad nacional de cuarentena permanecen bajo vigilancia médica permanente mientras las autoridades descartan posibles contagios.

De acuerdo con el reporte, dentro de las instalaciones los pacientes pueden realizar llamadas, hacer ejercicio, ver televisión e incluso pedir comida a domicilio. El sistema de aire acondicionado del lugar también está diseñado para evitar la propagación de virus fuera de las habitaciones.

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Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo constante debido a que algunas personas podrían encontrarse todavía en período de incubación del hantavirus, por lo que el aislamiento sigue siendo una medida preventiva clave.

El epidemiólogo Felipe Rovelo explicó para Telemundo que quienes estuvieron expuestos deben permanecer en cuarentena hasta por 42 días mientras continúan los controles médicos.

“Si una vez el test sale positivo, ya se debe asumir que esa persona está contagiada con el hantavirus. Ahora, no necesariamente todas las personas desarrollan síntomas o desarrollan los mismos síntomas de la misma gravedad”, señaló el especialista.

La historia de Rosmarin ya había captado la atención internacional días antes, cuando el influencer compartió desde el crucero el impacto emocional que vivían los pasajeros atrapados en medio de la emergencia sanitaria.

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En ese momento, describió la situación como una experiencia marcada por el miedo y la incertidumbre.

“Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros”, expresó en un video publicado desde su camarote.

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El crucero MV Hondius, que realizaba una travesía desde Ushuaia hacia Cabo Verde, quedó varado luego de que las autoridades impidieran el desembarco tras conocerse el brote del virus.

Hasta ahora, el episodio deja al menos tres personas fallecidas y varios pasajeros bajo observación médica. Un paciente fue trasladado en estado crítico hacia Sudáfrica, mientras otros viajeros y miembros de la tripulación permanecen monitoreados.

Las autoridades de salud en Estados Unidos también confirmaron que continúan localizando personas que tuvieron contacto con pasajeros del crucero en diferentes estados del país.

Mientras tanto, algunos de los aislados permanecen en unidades especializadas como la de la Universidad Emory, en Atlanta, reconocida por haber tratado anteriormente pacientes con ébola y coronavirus.

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Inicialmente, uno de los pasajeros generó preocupación tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad. Sin embargo, médicos de Emory confirmaron posteriormente que la prueba dio negativo para la variante Andes del hantavirus.



Expertos hacen un llamado a mantener la calma

Aunque el caso ha despertado preocupación en varias ciudades de Estados Unidos y otros países, especialistas insistieron en que el hantavirus no tiene el mismo nivel de transmisión que el coronavirus.

Los expertos recordaron que el hantavirus suele transmitirse principalmente por contacto con fluidos o desechos de roedores infectados y que las autoridades cuentan con protocolos de monitoreo para evitar que la situación se salga de control.

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Mientras continúa la vigilancia médica, Rosmarin intenta mantener cierta normalidad dentro de la cuarentena compartiendo detalles de lo que es . Incluso mostró que pudo pedir café de una reconocida cadena, el cual fue entregado por el personal médico directamente en su habitación.

La experiencia del influencer ha servido para mostrar desde adentro cómo funcionan estos espacios de aislamiento y cómo viven las personas que permanecen bajo observación sanitaria tras haber estado expuestas a un brote infeccioso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co