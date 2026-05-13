Paloma Valencia explica su plan para enfrentar la crisis de salud si llega a la Presidencia

A medida que se acercan las elecciones del domingo 31 de mayo, la carrera por la Casa de Nariño entra en su fase definitiva. En este escenario, la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó ante la redacción de Noticias Caracol sus principales propuestas, centradas en la recuperación de la seguridad, el rescate del sistema de salud y una visión económica que busca aliviar el bolsillo de los sectores más vulnerables.



Una de las propuestas que más ha captado la atención de los ciudadanos es la gratuidad del SOAT para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos. Según Valencia, el Estado debe asumir este costo para garantizar la cobertura y movilidad de los estratos 1, 2 y 3, destacando que el "35% de los hogares campesinos se movilizan en moto". Ante las dudas sobre la viabilidad fiscal de este plan, que costaría unos 2.5 billones de pesos, la candidata fue enfática en que los recursos saldrán de la eliminación de lo que considera burocracia innecesaria, citando específicamente el cierre del Ministerio de la Igualdad.



En materia de salud, Valencia calificó el estado actual del sistema como crítico y propuso medidas de choque inmediatas. "Vamos a pagar las deudas con las clínicas y hospitales a través de títulos de deuda pública", afirmó, explicando que estos documentos servirán de garantía para que las instituciones médicas obtengan liquidez. Además, anunció una inversión de 3 billones de pesos en su primera semana de gobierno para realizar una compra masiva de medicamentos y acabar con la escasez que afecta a millones de colombianos.

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La seguridad es, quizás, el eje central de su programa. Valencia lanzó una dura crítica a la política de Paz Total del gobierno actual, asegurando que se le ha entregado el territorio a los violentos. Su plan incluye el fortalecimiento de la Fuerza Pública con 60,000 nuevos integrantes y el uso intensivo de tecnología como drones e inteligencia financiera para combatir la extorsión, la cocaína y la minería criminal. Además, aseguró que su primer acto administrativo será reactivar las órdenes de captura contra los grupos armados ilegales.

Respecto al pasado y la Seguridad Democrática, la candidata defendió los resultados de reducción de homicidios y secuestros, aunque fue tajante sobre los crímenes cometidos por agentes del Estado. "Los falsos positivos son inaceptables y quienes los cometieron deben estar en la cárcel", señaló, pidiendo a la vez que la justicia aprenda a distinguir entre crímenes dolosos y errores operativos.



En el ámbito económico, su propuesta de pensiones busca que todos los colombianos empiecen a ahorrar desde el nacimiento. Plantea que el Estado aporte un millón de pesos a los niños nacidos en pobreza y que se utilicen recursos de las regalías para complementar el ahorro de trabajadores informales. Valencia aclaró que, bajo su modelo de ahorro temprano, no considera necesario aumentar la edad de pensión por ahora.



Finalmente, la candidata proyectó un gobierno de coalición técnica y política, acompañada por su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo. Aseguró que su gabinete contará con ministros de diversas tendencias, desde el uribismo hasta la izquierda democrática, siempre que sean competentes. "Lo que necesitamos es un país donde quepamos todos", concluyó Valencia, reafirmando su compromiso con el deporte, la cultura y el respeto a la independencia de las altas cortes. Con estas cartas sobre la mesa, la aspirante busca consolidarse como la opción de orden y transformación para Colombia.

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