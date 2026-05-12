Abelardo de la Espriella afirma que Paloma Valencia va a terminar en su campaña

Los candidatos a la Presidencia se enfrentan a un cara a cara con los periodistas de la redacción de Noticias Caracol en el espacio ‘Los candidatos en Sala de Prensa’. Abelardo de la Espriella aceptó la invitación y no solo habló de política, sino también de religión y hasta deportes.
Sobre la división que los colombianos perciben entre los candidatos de la derecha, el abogado aseguró que “no he peleado con nadie, solo dos trinos cruzados con Paloma para aclarar una posición sobre los debates y para ratificarle que la considero una mujer honesta, patriota, pero de resto no he dicho nada”.
“Paloma va a terminar aquí, apoyándome”
“No hay ninguna posibilidad”, dijo De la Espriella al plantearle la posibilidad de que termine uniéndose a la campaña de Paloma Valencia.
El candidato dijo que “en mi movimiento, que es defensores de la patria, esto no es con disciplina de perro, esto es un movimiento democrático, la gente tiene derecho a opinar. Yo lo que sí tengo claro es que respondo por lo que digo yo, por lo que afirmo yo, no puedo responder por lo que dice un tercero, así este me apoye”.
“Lo cierto es que aprovecho los micrófonos de Noticias Caracol para pedirles a todos que se calmen, que la cojan suave, porque al final del día estoy seguro de que Paloma va a terminar aquí, apoyándome”, sostuvo.
Insistió en que “Paloma va a terminar aquí y yo voy a estar gustoso de recibirla”.
¿En qué momento se convirtió al cristianismo?
Frente a esta pregunta, el candidato comenzó diciendo que ha sido “un tipo disciplinado, un hombre de familia, organizado, no tengo vicios de ninguna clase. En mis 47 años me llena de honor decir que nunca he probado ninguna droga, lo más fuerte que he tomado es Advil, de ahí no he pasado. Mi mujer lleva 19 años conmigo y nunca me ha visto borracho, he tenido una vida tranquila, una vida disciplinada y una vida de familia”.
Sobre la conversión al catolicismo y a la creencia general, reveló que ocurrió por “un evento familiar donde muere una persona muy cercana, que era la hermana menor de mi madre. Llevábamos toda la vida juntos, desde niños”.
Recordó que grabó un cover llamado ‘Aleluya’ hace 5 años, “cuando ni siquiera pensaba en aspirar a la Presidencia de la República”.
¿Ha cometido algún pecado capital?
“A lo mejor deseé la mujer del prójimo en algún momento”, dijo; sobre los pecados capitales reconoció haber caído en la ira, orgullo y lujuria.
Noticia en desarrollo.