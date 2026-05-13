Presidente Petro autoriza "zonas de concentración" para la negociación con grupos ilegales

El presidente Gustavo Petro informó en la noche de este miércoles que autorizó a la Consejería Comisionada para la Paz para que se realice el traslado de integrantes de los grupos armados ilegales a cinco "zonas de concentración" o Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con el fin de avanzar en "el proceso de negociación" con estas guerrillas. "Serán órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas", aseguró el mandatario en consejo de ministros.

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Cabe resaltar que el Gobierno Nacional pidió que se suspendieran las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, petición a la que no accedió la Fiscalía General de la Nación. Entre el listado de integrantes de este grupo armado que serían trasladados a una ZUT está Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, jefe criminal que es requerido en extradición por los Estados Unidos.

"Los procesos de negociación se mantienen por obligación en Colombia (...) Eso significa que habrá las zonas de concentración, que son la última fase de un proceso de negociación, según la ley. Pero no se puede poner en duda en función de las facultades del Presidente, que la ley de orden público determina, y que depende, según la ley, del estado de avance de un proceso de paz, que hace exclusivamente el Presidente", dijo el jefe de Estado.



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