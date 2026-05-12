¿Hasta cuándo van las capacitaciones para jurados de votación? Fechas clave antes de primera vuelta

Cuando se acerca una jornada electoral en Colombia, uno de los temas que más genera dudas es el de los jurados de votación. Muchas personas reciben la notificación y de inmediato buscan información sobre fechas, horarios y obligaciones. Entre esas preguntas, una de las más comunes es hasta cuándo hay plazo para asistir a las capacitaciones.



La Registraduría Nacional organiza estas jornadas cada vez que hay elecciones. El objetivo es que quienes quedaron seleccionados sepan qué hacer el día de la votación, cómo manejar los formularios y cómo atender a los ciudadanos que llegan a votar. Sin esa preparación, el proceso en las mesas sería más difícil de manejar.



¿Hasta cuándo van las capacitaciones de jurado de votación?

Para el caso de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, la entidad definió un calendario claro para estas capacitaciones. Según la información oficial de la Registraduría, las jornadas comenzaron el 11 de mayo y se extienden hasta el 28 de mayo de 2026. Esto quiere decir que hay poco más de dos semanas para que las personas designadas como jurados cumplan con este paso antes del día de elecciones, que en ese proceso está programado para el 31 de mayo.

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Durante ese periodo, la capacitación no se hace en un solo día para todos. Cada jurado de votación tiene una cita específica con fecha, hora y lugar asignados. Esa información se puede consultar en la página de la Registraduría haciendo clic aquí, o llega en el formulario E-1. En ciudades grandes como Bogotá, las capacitaciones se organizan en varios turnos a lo largo del día. Por ejemplo, se manejan franjas en la mañana y en la tarde, con sesiones que duran alrededor de una hora y media o dos horas, dependiendo del lugar.

En 📍 Corferias iniciaron las capacitaciones para los 124.011 jurados de votación que estarán en las 17.162 mesas habilitadas en Bogotá durante las elecciones presidenciales 2026.



Las jornadas de capacitación se realizarán del 11 al 28 de mayo con el objetivo de preparar a los… pic.twitter.com/jBwxdQK017 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 11, 2026

En otras regiones del país el proceso es similar, aunque las fechas pueden iniciar unos días después. Se ha informado que en varios municipios las jornadas comienzan desde el 13 de mayo, pero también terminan antes del día de elecciones. En estas sesiones se explican tareas puntuales. Por ejemplo, cómo verificar la identidad de los votantes, cómo entregar los tarjetones, cómo llenar los formularios y cómo hacer el conteo al final de la jornada.



También se habla sobre situaciones que pueden ocurrir durante el día, como errores en los documentos o dudas de los votantes. La idea es que cada jurado tenga claridad para actuar sin improvisar. Otro punto que suele generar dudas es si la asistencia es obligatoria. La respuesta es que sí forma parte del proceso. La Registraduría insiste en que estas jornadas son clave para cumplir bien la función el día de elecciones.



¿Me pueden multar si no asisto a las capacitaciones como jurado de votación?

Sin embargo, hay un detalle importante: no asistir a la capacitación no genera una sanción directa por sí sola. Aun así, la entidad recomienda ir, porque el verdadero riesgo está en no cumplir el rol el día de la votación. En ese caso, las consecuencias sí pueden ser más serias. Si una persona no se presenta a la mesa o abandona su puesto sin una causa válida, puede enfrentar multas o incluso problemas laborales si trabaja para el Estado. La multa puede ser de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de $17 millones de pesos.



Por eso, aunque la capacitación sea una sola sesión corta, resulta clave dentro de todo el proceso. Es el único momento en el que los jurados reciben instrucciones directas antes de asumir la responsabilidad. Otro dato que muchas personas no tienen en cuenta es que haber sido jurado antes no elimina la obligación de asistir. Si alguien es seleccionado otra vez, debe repetir la capacitación, incluso si ya conoce el procedimiento.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL