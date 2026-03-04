Debate de la Consulta de las Soluciones EN VIVO: encuentro de precandidatos en Blu Radio

A cuatro días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir a los candidatos presidenciales de las consultas interparidistas, los precandidatos de la Consulta de las Soluciones, del autodenominado centro político, Claudia López y Leonardo Huerta, comparten sus propuestas y visión de país en el debate organizado por Blu Radio.

La Consulta de las Soluciones es una de las tres consultas que participan en esta ocasión. Las otras dos son la del Frente por la Vida, con cinco precandidatos de izquierda, y la Gran Consulta por Colombia, con nueve precandidatos de derecha. El próximo 8 de marzo también se van a elegir los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Siga aquí el minuto a minuto del debate de los principales temas.

Noticia en desarrollo...