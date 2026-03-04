En vivo
Debate de la Consulta de las Soluciones EN VIVO: encuentro de precandidatos en Blu Radio

Debate de la Consulta de las Soluciones EN VIVO: encuentro de precandidatos en Blu Radio

Los precandidatos Claudia López y Leonardo Huerta comparten su visión de país antes de las votaciones del próximo domingo 8 de marzo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de mar, 2026
¿Cómo reinventarían la educación en Colombia los precandidatos de la Consulta de las Soluciones?
Leonardo Huerta y Claudia López, precandidatos de la Consulta de las Soluciones.
Colprensa

A cuatro días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir a los candidatos presidenciales de las consultas interparidistas, los precandidatos de la Consulta de las Soluciones, del autodenominado centro político, Claudia López y Leonardo Huerta, comparten sus propuestas y visión de país en el debate organizado por Blu Radio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Consulta de las Soluciones es una de las tres consultas que participan en esta ocasión. Las otras dos son la del Frente por la Vida, con cinco precandidatos de izquierda, y la Gran Consulta por Colombia, con nueve precandidatos de derecha. El próximo 8 de marzo también se van a elegir los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Siga aquí el minuto a minuto del debate de los principales temas.

Noticia en desarrollo...

