  • ¿Cómo reinventarían la educación en Colombia los precandidatos de la Consulta de las Soluciones?
    Elecciones Colombia

    ¿Cómo reinventarían la educación en Colombia los precandidatos de la Consulta de las Soluciones?

    Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones, estuvieron en el debate de Noticias Caracol y dieron sus propuestas para transformar e impulsar la educación en Colombia.

    Elecciones Colombia

    Vea el debate entre Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones

    La exalcaldesa de Bogotá y el exdefensor del Pueblo delegado para la salud hablan en Noticias Caracol sobre sus propuestas y responden las preguntas de los ciudadanos.

