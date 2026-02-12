Noticias Caracol Leonardo Huerta
¿Cómo reinventarían la educación en Colombia los precandidatos de la Consulta de las Soluciones?
Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones, estuvieron en el debate de Noticias Caracol y dieron sus propuestas para transformar e impulsar la educación en Colombia.
Vea el debate entre Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones
La exalcaldesa de Bogotá y el exdefensor del Pueblo delegado para la salud hablan en Noticias Caracol sobre sus propuestas y responden las preguntas de los ciudadanos.