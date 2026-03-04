Este es el tarjetón de candidatos al Senado de la República: paso a paso para votar este 8 de marzo

Los colombianos nuevamente acudirán a las urnas este domingo 8 de marzo, cuando podrán elegir a los miembros del Congreso, dividido entre Senado de la República y Cámara de Representantes, así como también podrán votar por las consultas interpartidistas para elegir a los candidatos de tres coaliciones: Gran Consulta por Colombia, compuesta por nueve precandidatos de derecha; Frente por la Vida, con cinco precandidatos de izquierda, y la Consulta de las Soluciones, con dos precandidatos del autodenominado centro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el Senado de la República fueron inscritos 1.124 candidatos que componen 27 listas: por la circunscripción nacional se inscribieron 16 listas conformadas por 1.097 candidatos y, por la circunscripción indígena, 11 listas integradas por 27 aspirantes.

Las autoridades recomiendan conocer muy bien a los candidatos y partidos que aspiran hacer parte de la rama legislativa, pues se trata de la institución que representa a los colombianos a la hora de proponer proyectos de ley, reformar la Constitución y ejercer control político sobre el gobierno de turno, el cual también cambiará este año, con las votaciones del 31 de mayo.



¿Cómo funciona la votación al Senado de la República?

En Colombia, los partidos pueden inscribir sus listas al Senado en una lista abierta o cerrada, y esa decisión determina si el elector elige directamente a un candidato o respalda únicamente a una colectividad. La cantidad de votos determina cuántos escaños tendrá cada partido político. "Saber qué significa cada opción no solo evita errores en el tarjetón, sino que permite ejercer un voto consciente y con impacto real en la conformación del Congreso", indica la página web del Senado.



En el caso de la lista abierta o voto preferente, el elector vota por alguno de los candidatos que componen la lista de un partido político. De tal manera que los candidatos con más votos dentro del partido obtendrán una curul dependiendo del número de escaños que alcance la colectividad, sin importar el orden de inscripción dentro de la lista. En estos casos, se marca el número del candidato preferido en la tarjeta electoral, y el voto se cuenta para el partido político y para el candidato específico.



Ahora bien, estos son los partidos con lista abierta o voto preferente: Partido de la U, Partido Conservador Colombiano, Coalición Cambio Radical-Alma, Creemos, Frente Amplio Unitario, Coalición Fuerza Ciudadana, Alianza Verde por Colombia, Movimiento Salvación Nacional, MIRA-Nuevo Liberalismo y el Partido Liberal Colombiano.

Publicidad

Por otro lado, en la lista cerrada o voto no preferente el partido solo permite que el elector pueda votar por la agrupación política y no por cada candidato. El voto se cuenta solo para el partido, el cual asigna los escaños a los candidatos según su posición en la lista. Para el 8 de marzo, estas son las colectividades con lista cerrada: Centro Democrático, Patriotas, Colombia Segura y Prospera, Pacto Histórico, Oxigeno, Con Toda por Colombia.



¿Cómo marcar el tarjetón en el Senado de la República?

En el tarjetón del domingo 8 de marzo, van a aparecer los 16 partidos políticos que aspiran a tener representación en el Senado, y los que tienen lista abierta tendrán los números de sus candidatos. También se mostrará el voto en blanco. Cada persona debe elegir únicamente un candidato o un partido, pues de lo contrario el voto será anulado.

Se recomienda marcar con una X la opción, pues, según el artículo 137 del Código Electoral, cualquier marca que no permita identificar claramente la intención del votante puede generar la anulación del sufragio. Esto incluye tachaduras, borrones, roturas o marcas fuera de los espacios establecidos para la elección.

Publicidad

Asimismo, se puede anular cuando el votante selecciona más de un candidato dentro del mismo tarjetón; cuando se utilizar formatos diferentes a los aprobados por la autoridad electoral; cuando el voto no se marca correctamente dentro de las zonas permitidas, entre otras causas.

Tarjetón al Senado de la República. Registraduría Nacional

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL