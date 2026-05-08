"Dos visiones incómodas": Así le ha ido a Juan Daniel Oviedo en la campaña de Paloma Valencia

En el marco de su campaña como fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo presentó las principales propuestas de su plan de gobierno, en entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. También, habló de las críticas que ha recibido por sumarse a la campaña de la senadora de derecha, y de los principales desafíos que ha enfrentado.

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"En la calle la gente se emociona de ver cómo estamos apostándoles a sumar dos visiones de Colombia para hacerla más grande en el futuro, que son incómodas (...) La gente quiere ver las diferencias en campaña como la imposibilidad de hacer equipo, porque hay que aclararle a la opinión pública que esta dupla Paloma-Oviedo es la primera en la historia política del país que surge de cumplir la palabra en una consulta interpartidista", aseguró.

Oviedo también dijo que ha recibido críticas de todos los sectores políticos, incluso del centro, el cual dice representar: "Estoy promoviendo una voz de centro que se adapta a las tensiones que existen entre la izquierda y la derecha en el país. Y hoy yo estoy recibiendo palo del duro de los dos lados. No solo son los de izquierda y los de la derecha radical que me atacan, sino los mismos del centro que quieren deslegitimar mi apuesta".



Las propuestas de Juan Daniel Oviedo

Desde el sector comercial de 'El Hueco' en Medellín, Oviedo enfatizó que su prioridad es devolver la tranquilidad a los comerciantes y ciudadanos azotados por la extorsión y la inseguridad. Para ello, propone expandir el pie de fuerza. "Como mínimo se requieren más de 30.000 miembros nuevos de la Policía y además 30.000 miembros del Ejército... queremos tener 60.000 nuevos miembros que la Fuerza Pública", aseguró.



Este despliegue tiene objetivos específicos: los policías se concentrarían en combatir la extorsión y el hurto, mientras que el Ejército protegería la infraestructura estratégica, como la vía Buenaventura, para garantizar el abastecimiento de recursos como el gas natural.



En cuanto a las finanzas del Estado, Oviedo rechaza la idea de aumentar impuestos al patrimonio. Su estrategia se basa en la disciplina fiscal y en optimizar el gasto que Colombia ya realiza, que hoy oscila entre el 3,6% y el 3,8% del PIB. Para lograrlo, propone una reducción drástica de la burocracia, estimando un recorte de "entre el 25 y el 30% el volumen de órdenes de prestación de servicios que tienen desangrado el presupuesto público".

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También, criticó las actuales cifras de desempleo, argumentando que el crecimiento se debe en gran medida a la informalidad y al flujo de dineros ilícitos. Según el candidato, la economía se ha visto inflada por el contrabando, que actúa como fachada para el lavado de activos. "Esta economía está circulando y se está moviendo con plata maldita... que se ha limpiado a través del contrabando a través de tener delincuentes contratando con el Estado", mencionó.

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