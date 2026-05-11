"Paloma maltrató a mi hijo": Miguel Uribe Londoño sobre apoyo de Claudia Tarazona a Paloma Valencia

A tres semanas de las elecciones presidenciales, la esposa de Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona, reveló que va a votar por la candidata Paloma Valencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Miguel Uribe Londoño, papá del senador asesinado, se pronunció frente a las declaraciones de Tarazona, dijo que el uribismo está usando el nombre de su hijo y que la candidata Valencia maltrató a Miguel en vida.



Miguel Uribe sería favorito para ser presidente: María Cladia Tarazona

En entrevista con Noticias Caracol, la esposa del congresista víctima de homicidio mencionó cuál iba a ser su papel en las elecciones presidenciales. Primero, para la viuda, “sin duda alguna, hoy Miguel estaría siendo el favorito para ser el presidente Colombia. No me cabe la menor duda. Razón por la cual lo mataron”. Después mencionó que “yo, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, decido apoyar a Paloma Valencia porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, que fuera un candidato del Centro Democrático. Lo segundo es porque estoy convencida, tengo la plena certeza, de que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Agregó Tarazona que “aquí hay un gran propósito como país y como colombianos y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo. Es que Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte a sus papás todas las noches sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan a sus madres. Eso no puede seguir siendo”.



¿Por qué María Claudia Tarazona no apoya a Miguel Uribe Londoño?

Sobre Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay y también candidato presidencial, María Claudia Tarazona dijo que “tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento, desafortunadamente, no tiene una posibilidad, por lo que los números nos están mostrando. Yo lo respeto. Creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera como él lo vio”.

La candidata Paloma Valencia agradeció el apoyo de la esposa de Miguel Uribe Turbay. “Lo recibo con humildad y con enorme responsabilidad y que sabré honrar las banderas de Miguel. Como siempre lo he dicho, ella, su familia, su equipo, sus amigos ya tienen un lugar ganado en esta campaña y nada tenían que hacer para tener también un lugar en nuestro gobierno”.



"Paloma Valencia nunca quiso a Miguel": Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño también se pronunció tras lo dicho por Tarazona y dijo que la esposa de su hijo estaría siendo instrumentalizada: “Lo que buscan es tratar de usar el nombre de Miguel y el nombre de Miguel no lo puede usar Álvaro Uribe, ni lo puede usar Paloma porque Paloma maltrató a Miguel. Paloma nunca quiso a Miguel. María Claudia no puede entregar las banderas de Miguel Uribe porque ya no las tiene. Las banderas de Miguel Uribe las tengo yo, su papá, el que lo engendró con Diana Turbay”.



Paloma Valencia se abstuvo de referirse a las declaraciones de Miguel Uribe Londoño.



Ernesto Samper se uniría a la campaña de Iván Cepeda

El expresidente Ernesto Samper se uniría a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda. Noticias Caracol conoció que el exmandatario se acercaría a las banderas del candidato de la izquierda tras una petición de varios liberales que le enviaron una carta solicitándole su respaldo a la campaña del oficialismo.



Mientras tanto, el candidato Cepeda se encuentra recorriendo el Caribe. El aspirante inició esta semana en Carmen de Bolívar, donde habló de su compromiso con el acuerdo de paz con las extintas Farc.

Publicidad

“Quiero asumir ante Colombia el compromiso formal de cumplir el acuerdo de 2016. Tenemos el deber moral y político de convertir en realidad aquello que fue pactado”, dijo Iván Cepeda.



Los cierres de campaña de Abelardo de la Espriella

El candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, escogió dos ciudades claves para darle fin a su campaña presidencial. Se trata de Barranquilla, que es un bastión político importante y podría darle la victoria a un candidato. En la capital del Atlántico, De la Espriella estará el 23 de mayo.

El otro evento de clausura de Abelardo será en la ciudad de Medellín, cuna del uribismo, donde estará junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, el 24 de mayo.

Publicidad

Según la campaña, en 12 horas el 70 % de las boletas para asistir al evento en Medellín fueron vendidas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias