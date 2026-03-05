Elecciones Colombia 2026: ¿cómo votar en consultas interpartidistas para que su voto no sea nulo?

El próximo domingo 8 de marzo, miles de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos congresistas de la República. En esta jornada electoral legislativa, los ciudadanos y ciudadanas no solo podrán votar por sus aspirantes o partidos preferidos al Senado y Cámara de Representantes, sino que también tendrán la oportunidad de votar por aquellos precandidatos presidenciales que buscan llegar a la Casa de Nariño.

En torno a estas consulta interpartidistas, se plantearon tres listas, integradas por los siguientes precandidatos y precandidatas:



Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación

1. Claudia López

2. Leonardo Huerta.



La Gran Consulta por Colombia

1. Mauricio Cárdenas.

2. David Luna.

3. Vicky Dávila.

4. Juan Manuel Galán.

5. Paloma Valencia.

6. Juan Carlos Pinzón.

7. Aníbal Gaviria.

8. Enrique Peñalosa.

9. Juan Daniel Oviedo.



Frente por la Vida

1. Héctor Elías Pineda.

2. Edison Lucio Torres.

3. Roy Barreras.

4. Martha Viviana Bernal.

5. Daniel Quintero.

Quienes deseen votar por alguna de las personas anteriormente nombradas de manera correcta deben seguir una serie de pasos el próximo 8 de marzo. A continuación, le contamos cuál es el procedimiento a seguir para que su voto por alguno de estos aspirantes no sea invalidado.



Paso a paso para votar en consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo

Para asegurar que su participación en la jornada electoral cumpla con los requisitos legales y su voto sea contabilizado como válido de manera efectiva, es indispensable seguir el protocolo establecido:



1. Acreditación e identificación del elector

El ciudadano debe comparecer ante el jurado de votación (y su respectivo puesto electoral asignado) portando exclusivamente su cédula de ciudadanía original. Los únicos documentos admitidos por la autoridad electoral son:



La cédula de ciudadanía amarilla con hologramas .

. La cédula digital en su soporte físico (policarbonato).

en su soporte físico (policarbonato). La cédula digital consultada a través de la aplicación móvil oficial de la Registraduría Nacional.

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán pasaportes, contraseñas de documento en trámite, fotocopias o imágenes escaneadas.

2. Selección de la tarjeta electoral

El elector, además de recibir los tarjetones para Senado y Cámara de Representantes, también tiene el derecho de solicitar la tarjeta electoral de consultas interpartidistas. Una vez la pida expresamente, los jurados de votación le harán la respectiva entrega para su posterior marcado.



3. Procedimiento para la marcación

Para garantizar la validez del sufragio y evitar la anulación del mismo, el ciudadano debe observar estrictamente las siguientes directrices técnicas:



El elector no debe marcar más de un candidato en todo el tarjetón. La concurrencia de marcas para diferentes candidatos invalidará automáticamente el voto. La marca debe realizarse con precisión dentro de los espacios designados. Se deben evitar tachaduras, enmendaduras o señales fuera de los recuadros que puedan generar ambigüedad sobre la voluntad del votante.

¿Se puede votar por más de un candidato de las consultas interpartidistas?

No. Como votante, tiene derecho a marcar exclusivamente una de las casillas del tarjetón para consultas interpartidistas. Si llega a marcar a dos candidatos, así sean de diferente consulta, su voto será nulo y no se le sumará a ninguno de los postulados.



¿Es obligatorio solicitar el tarjetón para las consultas interpartidistas?

No, no es obligatorio solicitar el tarjetón para las consultas interpartidistas. De hecho, aunque este está disponible para todos y todas las ciudadanas, los jurados solo entregarán dicha tarjeta al votante que lo solicite explícitamente.



¿Puede votar para las consultas interpartidistas en cualquier lugar de Colombia?

No, tal y como ocurre con las elecciones a la presidencia, los votantes que deseen participar en esta jornada electoral legislativa y de consultas deben acercarse exclusivamente al punto de votación en el que se encuentran inscritos para hacer este procedimiento.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO