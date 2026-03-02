¿Cómo consultar el puesto de votación para las Elecciones de Congreso del 8 de marzo? Paso a paso

El país se prepara para una nueva elección del Congreso de la República el próximo domingo 8 de marzo, en el que se decidirá la nueva composición del Senado y la Cámara de Representantes. El poder legislativo iniciará un nuevo período desde el 20 de julio durante los siguientes cuatro años. En la cita electoral también se elegirán los candidatos a la Presidencia de tres consultas: la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad pública encargada de la organización de las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de Congreso de la República. De estos ciudadanos, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. La entidad también aseguró que se dispondrán 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación. (Le puede interesar: Registraduría suspenderá dos servicios clave en oficinas esta semana: ¿cuáles son y hasta cuándo?).



Desde este lunes 2 de marzo los colombianos en el exterior que están inscritos en los diferentes puntos de votación de otros países podrán ejercer su derecho al voto. Los colombianos en el exterior podrán votar al Senado, sea la circunscripción nacional o las especiales de Comunidades Indígenas; también podrán votar para Cámara en la circunscripción internacional o en las especiales de Comunidades Indígenas o Afrodescendientes; y en caso de que así lo soliciten, podrán votar en alguna de las tres consultas presidenciales.



"En el exterior, 1.250.846 personas (683.287 mujeres y 567.559 hombres) están habilitadas para votar en 1.945 mesas (el 8 de marzo) y 1.387 (del 2 al 7 de marzo), distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo", se lee en un comunicado de la Registraduría.

Por su parte, los colombianos que viven en el territorio nacional y que tienen su cédula inscrita en el país, podrán votar en el puesto de votación que tienen designado. Estos ciudadanos pueden votar en cualquiera de las circunscripciones de Senado, sea Nacional o de Comunidades Indígenas, y en la Cámara de su departamento o las especiales de Indígenas y Afrodescendientes. Asimismo, los ciudadanos pueden votar por alguno de los candidatos a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) en el caso de residir en alguno de los 168 municipios del país de 19 departamentos que hacen parte de esta circunscripción.

Lea: Por elecciones, Colombia tendrá ley seca desde el primer sábado de marzo: ¿cómo funcionará?



¿Cómo consultar su puesto de votación para las Elecciones de Congreso?

Para consultar su puesto de votación debe saber que todo colombiano debería tener su cédula inscrita en uno de los puestos. "Aquellos que nunca han inscrito su cédula y su documento de identidad fue expedido entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 quedan inscritos automáticamente en el puesto censo o en el puesto de la cabecera municipal", asegura la Registraduría. La entidad explica que las cédulas expedidas después del 7 de enero de 2003 "quedan automáticamente incorporadas en el censo electoral en un puesto de votación cercano al lugar de expedición".



Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/

Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026"

Dé click en "Consultar" en el apartado de Congreso de la República

Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación"

Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria

En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado

