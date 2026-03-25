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“Es la batalla de los nunca contra los de siempre”: Abelardo de la Espriella sobre elecciones

El candidato presidencial habló en Noticias Caracol sobre las razones por las cuales no hace alianzas con partidos políticos tradicionales.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Abelardo de la Espriella.

El candidato Abelardo de la Espriella sigue su carrera rumbo a la Presidencia con recorridos por Colombia, explicando algunas de las ideas que tiene para el país de llegar a la Casa de Nariño. En entrevista con Noticias Caracol, manifestó las razones por las cuales no aceptó apoyo de los partidos políticos tradicionales.

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“No vine hacer la política de siempre, vine hacer una política diferente. Soy un hombre independiente en lo político, económico y a quien no financian los grandes grupos económicos. No tengo estructuras políticas”, dijo De la Espriella.

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El candidato por el movimiento Defensores de la Patria consideró que Colombia necesita un liderazgo independiente, por lo que decidió apartarse de los partidos políticos tradicionales. “En todos los partidos hay gente buena y mala, y yo apelo a la militancia buena de esos partidos. No voy a aceptar apoyos de partidos que han patrocinado la destrucción de Colombia apoyando al gobierno de Gustavo Petro”, señaló.

Desde su perspectiva, para que Colombia sea una “patria milagro”, “no podemos hacerlo con los de siempre sino con los nunca, con los que nunca hemos vivido de la renta del Estado, con los que nunca nos hemos robado un peso de la plata pública, con los que nunca hemos querida nada regalado”. Y agregó: “Es la batalla de los nunca contra los de siempre. Los que van a cambiar Colombia son los independientes”.

No obstante, indicó que si se quiere sacar al país adelante se debe tener una estrecha relación y coordinación entre las tres ramas del poder, sobre la base de la independencia. “Debe haber mayorías para tramitar reformas, pero no pueden ser fruto de un acuerdo politiquero, entrega de contratos y posiciones burocráticas. No lo voy a aceptar”, anotó.

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Entre otras de las claves en su campaña es la no aceptación de donaciones de dineros por parte de los grupos de poder, considerando que se convertiría “en un instrumento de la gente que da plata”.

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