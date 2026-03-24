Señalado feminicida de esposa e hijastras en Bogotá tenía signos de envenenamiento: detalles

Las autoridades en Bogotá investigan un triple feminicidio ocurrido en la localidad de Bosa, sur de la ciudad. Según información preliminar de la Policía Metropolitana, un sujeto habría entrado a su vivienda y habría atacado con un arma cortopunzante a su pareja sentimental y a las 2 hijas de 17 y 20 años de edad.



Dijeron las autoridades que el llamado de auxilio de un familiar de las víctimas, al no tener información sobre ellas durante el puente festivo que pasó, obligó a que ingresara a la vivienda en compañía del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

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Cuando ingresaron a la casa, los bomberos y la Policía se encontraron con los tres cuerpos sin vida de las mujeres dentro de una habitación. Además, el sujeto que habría cometido este crimen también fue encontrado y con signos de envenenamiento.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló lo siguiente: “Con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, ingresaron al inmueble, hallando los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17 años”.



Agregó el comandante que “el victimario, pareja y padrastro de las víctimas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado y remitido a centro médico por aparente intento de envenenamiento. La Seccional de Investigación Criminal adelanta los actos urgentes y el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

En Colombia, la denuncia de la violencia intrafamiliar y de la violencia contra la mujer es un derecho y un deber que busca proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas afectadas. Cualquier persona que sufra o conozca un caso de este tipo puede activar las rutas institucionales, incluso si la víctima no está en condiciones de hacerlo directamente.



Cuando existe una situación de riesgo inmediato, la recomendación es comunicarse de forma urgente con la línea 123, donde la Policía Nacional puede intervenir para garantizar la protección de la víctima y evitar que continúe la agresión. Esta vía es clave si hay amenazas, lesiones o peligro para la vida.

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Para interponer una denuncia formal, la persona puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, ya sea de manera presencial o virtual, y relatar los hechos con el mayor detalle posible. No es un requisito presentar pruebas físicas en el momento inicial; el testimonio es suficiente para que se active el proceso penal y se ordenen medidas de protección.

En los casos de violencia intrafamiliar, también es posible acudir a las Comisarías de Familia, que funcionan en los municipios y están facultadas para dictar medidas inmediatas como órdenes de alejamiento, protección del hogar y atención psicológica. Estas entidades priorizan la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en condiciones de vulnerabilidad.

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Para la violencia contra la mujer, el país cuenta con la Línea 155, un canal telefónico gratuito que brinda orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y explicación de las rutas de atención disponibles. Esta línea opera todos los días y no exige presentar una denuncia previa.

Finalmente, las instituciones de salud tienen la obligación de atender a las víctimas y de activar los protocolos de denuncia cuando identifican signos de violencia. El Estado colombiano reconoce que denunciar es un paso difícil, pero fundamental para romper los ciclos de maltrato y acceder a protección integral.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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