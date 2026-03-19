El intercambio de mensajes entre Paloma Valencia y De la Espriella por apoyo de partidos políticos

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han intercambiado varios mensajes, por medio de declaraciones públicas, sobre los apoyos de partidos políticos en sus campañas a la Presidencia. Mientras que De la Espriella aseguró que no se va a aliar con ningún grupo y que Valencia "está recibiendo a todo el mundo", la candidata del Centro Democrático fue enfática en decir que actúa "con transparencia" y que "no ha comprometido un solo ministerio".

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El desacuerdo empezó luego de que De la Espriella asegurara en un comunicado que en su campaña no ha recibido "financiación de los grandes grupos económicos y de poder", reiterando que no se va a aliar con ningún partido político. "No conectamos con las prácticas de la vieja política, que es la que nos ha traído hasta acá (...) Sumar por sumar no tiene sentido cuando quienes buscan sumarse son los mismos que han avalado la corrupción, que han hecho negocios con el bienestar del nuestros principios", aseguró el comunicado.

Luego, en una entrevista con la revista Semana, De la Espriella afirmó: "Ella (Paloma) quiere aliarse con todos los partidos, está recibiendo a todo el mundo, están llamando a todos los políticos en todas las regiones. De eso se trata la democracia, ella tiene una visión diferente a la de nosotros”.



Este jueves, cuando fue cuestionada por el tema, Paloma Valencia dijo lo siguiente ante los medios de comunicación: “Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo, y la gente me conoce por mi transparencia y mis manos limpias. Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido, que quieran venir a sumar, porque Colombia merece más y vamos a construir una Colombia más grande”.



De la Espriella no se quedó atrás y le respondió nuevamente: "Paloma Valencia y yo somos aliados naturales, tendremos que encontrarnos en la segunda vuelta, sobre la base de la defensa de unos principios y valores fundacionales, qué no comparto de lo que ellos hacen hoy, que tú no puedes decir que vas a llegar a resolver todos los problemas y a cambiar todo si sigues rodeado con los mismos de siempre (...) A mí toda esa gente que está con Paloma me tocó la puerta, y yo no los recibí".

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Cabe resaltar que Valencia, en una conferencia de prensa del pasado martes 17 de marzo, aseguró que recibía a personas de todos los sectores políticos en su campaña a la Presidencia, antes de las elecciones del 31 de mayo. “Aquí son bienvenidos los liberales, los conservadores, los de La U, Cambio Radical, los del Pacto Histórico, los del Mais, los petristas que están contentos, los que están arrepentidos..., quiero ser la presidenta de todos los colombianos”, indicó.

LAURA VALENTINA MERCADO

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