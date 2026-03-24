¿Roy Barreras se adheriría a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales? Esto respondió

El candidato a la Presidencia Roy Barreras habló con Noticias Caracol sobre su posición de cara a la primera vuelta de las elecciones en mayo y reconoció que, aunque ganó en la consulta del Frente por la Vida el pasado 8 de marzo, “el resultado fue muy inferior al esperado”.

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“Significa que la atracción de los polos magnéticos de los extremos, la polarización de la que tanto hemos hablado con preocupación en estos días, sigue siendo la que domina el escenario de la mayoría de los colombianos. Y se acaba de ratificar en las últimas encuestas. Claramente las fuerzas que tienen alguna posibilidad hoy de pasar a segunda vuelta son las fuerzas de los extremos. Pero esa fractura nacional que a mí me preocupa, porque finalmente yo no tengo nada que perder, lo que perdí lo perdí hace 20 años, que se llama la tranquilidad cuando me metí en este oficio y hoy quiero hablarle con toda franqueza a Colombia. ¿Qué me preocupa? Creo que cualquiera de los dos extremos que ganara, como he dicho tantas veces y quiero advertirlo hoy, significaría una fractura del país y esa fractura del país hace que cualquiera que gobierne no tendría condiciones de gobernabilidad, entre otras cosas, para poder avanzar en las soluciones que requieren los colombianos. Pero esa condena al extremismo y a la fractura no es inevitable”, explicó.



“Voten por el que quieran”

Roy Barreras señaló que la gente vota guiada por emociones. “¿Cuáles son las emociones que guían a las mayorías? El miedo, la rabia, el odio, también la esperanza. Pero no son los argumentos, no son las cifras, no son los números. La gente que le tiene miedo a un gobierno de la izquierda o de Iván Cepeda, y la gente que le tiene miedo, yo entre otras, al regreso de una fuerza de extrema derecha”.

Por eso les dijo a los colombianos que no han decidido a quién elegir, que “el centro sí existe a pesar de que lo han querido invisibilizar, de que han dado inclusive la orden de no votar por nosotros, pero esos 8 millones de colombianos deben salir a votar por el que quieran, por el que quieran, no por mí, por el que quieran. Voten por un cambio que sea un cambio seguro y que genere confianza y una al país”.



Asimismo, aseguró que “no estoy buscando una reunión con el presidente Petro, entre otras cosas, porque yo sí creo que hay una prohibición de participación en política, aunque parezca evidente que no se cumple”.



“A pesar de la prohibición de hacer política, el presidente Petro, como es evidente, prohibió votar por mí, lo que me pareció un acto inesperado, por decirlo menos. Pero yo no creo que él deba decidir y deba participar activamente. Si el presidente Petro, en el momento en que quiera, como ha hecho en estos años, como hizo hace 5 años cuando fue a mi apartamento aquí a buscarme para que le ayudara, me llama, estaré atento al llamado del jefe del Estado, que es el de todos los colombianos. Me merece respeto y yo, por supuesto, estaría atento, pero yo no estoy buscando esa cita”, añadió.



¿Se aliaría a campaña de Iván Cepeda?

Según Barreras, “es evidente que los directivos de la campaña de mi compañero en el Senado, Iván Cepeda, han decidido una ruta más cerrada, más sectaria, han sido muy agresivos, inclusive con quienes tenemos derecho a expresar esta opinión. Yo dije hace 10 meses, lo quiero decir hoy en Caracol de nuevo, el próximo presidente de Colombia debe ser progresista, hay que avanzar en el cambio”.

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Y confirmó que va “a primera vuelta. Yo creo en lo que estoy diciendo. Estoy aquí solo acompañado de la verdad, sin maquinaria, sin la estructura poderosa del gobierno, sin las maquinarias de los partidos políticos, a quienes también les mando un mensaje, los conozco bien: cualquiera que pretenda gobernar necesita tener gobernabilidad en el Congreso, pero dejen el afán que están saliendo en estampida para donde Paloma. Dejen el afán. Primero, para ser práctico, no saben quién va a ganar. Segundo, es bastante probable, y es lo que yo quiero en mi corazón, que el próximo gobierno sea un gobierno progresista. No salgan en estampida, esperen, ¿cuál es el afán?”.

“Ahora, los partidos políticos no son los definitivos para ganar elecciones presidenciales, pero son indispensables para aprobar las reformas sociales y para tener gobernabilidad. Si no, no se puede avanzar en el cambio. Así que, que se queden tranquilos, que los valoren en su poder. Han sido unos cambios enormes en los partidos políticos. Todos perdieron. La política está cambiando. No son las maquinarias las que deciden la presidencia”, concluyó.

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