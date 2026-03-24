Habla la abuela de Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios: “El orgullo de la familia”

Con tan solo 18 años, Santiago Castrillón tenía muy claros sus sueños y lo que lo definía dentro y fuera de la cancha. Su pasión por el fútbol y su humildad eran, según su abuela Nancy Rodríguez, las virtudes que marcaban su vida. “Sus ganas de salir adelante, ayudar a su gente, a su familia en especial”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol, en medio del dolor por la repentina partida del joven deportista.

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El fallecimiento del mediocampista de las divisiones menores de Millonarios FC ha generado conmoción en el país. Hasta el momento, el cuerpo del joven no ha sido trasladado y su familia permanece a la espera de que sea entregado para llevarlo a Bucaramanga, su tierra natal, donde esperan darle santa sepultura.

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Desde muy temprana edad, Santiago mostró una fuerte determinación por cumplir sus metas. Con apenas 13 años dejó su hogar, con el respaldo de su familia, para trasladarse a Bogotá en busca de una oportunidad en el fútbol profesional. Ese camino lo llevó a integrar uno de los clubes más importantes del país, Millonarios, donde comenzó a construir su sueño. Sin embargo, ese proyecto de vida se vio truncado de manera inesperada tras desplomarse durante un partido del Torneo Nacional Sub-20.



Su abuela recordó cómo la familia recibió la noticia. “A nosotros nos avisó la doctora Laura, la doctora de Millonarios, vía por mi hija y su esposo que son los que se encuentran allá en este momento”, relató.

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También señaló que el futbolista no presentaba antecedentes médicos conocidos. “Cuando ingresan a firmar por un contrato les hacen sus exámenes y él había salido bien”, aseguró.

El último contacto con su familia ocurrió horas antes del encuentro en el que enfrentaría a Independiente Santa Fe. “Nos llama y dice que ya ingresa al partido y la mamá le da la bendición y le dice que con toda, hijo”, recordó su abuela con la voz entrecortada, al referirse a lo ocurrido en la mañana del sábado 21 de marzo.

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Más allá de su talento en la cancha, la familia destacó que el joven soñaba con representar al país y llegar a los más altos niveles del fútbol. “Soñaba con llegar a la Selección Colombia, jugar en el Barcelona, ser un grande como Luis Díaz, como James, como el mismo Messi”, relató su abuela, quien enfatizó que ese objetivo se construyó con sacrificios familiares.

“El día que lo convocaron a Millonarios pusimos todos para poder que se fuera… fue un esfuerzo muy grande lo que la mamá hacía por él”, añadió.

Para sus seres queridos, Santiago no solo era una promesa del fútbol, sino un motivo de orgullo constante. “Mi orgullo de verlo saltar a esa cancha me llenaba de alegría… nos sentíamos orgullosos de todas las jugadas, de todo lo que podía hacer con un balón. Sin palabras nos deja el talento que él tenía”, expresó.

Según su abuela, su meta principal era mejorar las condiciones de vida de su familia. “Él siempre se puso su meta y quería salir adelante porque la vida de ellos era muy dura y soñaba que la mamá estuviera bien”, expresó.

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Además de su faceta deportiva, era un hijo dedicado y el hermano del medio de dos mujeres, que desde niño mostró disciplina y amor por el deporte. Para sus seres queridos, el mensaje que deja la joven promesa es claro. “Que todos los sueños se pueden cumplir, que todas las metas con amor, con humildad, responsabilidad y disciplina… que no hay que dejar de soñar”, concluyó Nancy Rodríguez, visiblemente afectada.

Mientras se espera el dictamen oficial sobre las causas de su muerte, el país despide a un joven que representaba la esperanza del fútbol colombiano y cuyo legado quedará en la memoria de quienes lo vieron crecer dentro y fuera de la cancha.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co