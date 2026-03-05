Estas son las cabezas de lista al Senado de la República: perfiles que participarán el 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo los colombianos nuevamente elegirán a los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, los cuales hacen parte del Congreso de la República, la institución encargada de votar y proponer los proyectos de ley, reformar la Constitución y ejercer control político sobre el gobierno de turno.

Para el Senado, según informó la Registraduría Nacional, fueron inscritos alrededor de 1.124 candidatos en 16 listas. Algunas de ellas son abiertas o de voto preferente, lo que significa que el elector vota por alguno de los candidatos que componen la lista de un partido político. Otras, por el contrario, son lista cerrada o voto no preferente, es decir que el partido solo permite que el elector pueda votar por la agrupación política y no por cada candidato. Ahora bien, estos son los cabezas de las listas que esperan obtener escaños en el Senado:



Partido Conservador Colombiano: David Barguil

Barguil espera volver al Senado, en donde ocupó un curul entre 2018 y 2022, periodo en el cual destaca que fue el redactor de la ley de Borrón y Cuenta Nueva, una amnistía temporal que les permitió a deudores con reportes negativos en centrales de riesgo ponerse al día. Es especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociales de la Universidad Externado de Colombia, y profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma institución.



Pacto Histórico: Carolina Corcho

Corcho fue ministra de Salud en 2022, recién Gustavo Petro fue elegido como presidente. Es médica psiquiatra, además de ser investigadora en aspectos de salud pública y temas sociales, y tener un magíster en Estudios Políticos. Fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, instancia del gremio médico que asesora permanentemente al Gobierno Nacional en políticas públicas de salud. También, es cofundadora e integrante de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina.

Centro Democrático: Andrés Forero

Fue miembro fundador del Partido Centro Democrático, Y en el año 2016 fue elegido como Concejal de Bogotá, siendo el miembro más joven de la bancada. Posteriormente, en el 2020, fue elegido nuevamente al Concejo de Bogotá obteniendo la votación más alta de la lista. Es representante a la Cámara por Bogotá entre 2022-2026, e integra la Comisión Séptima Constitucional Permanente, la Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral, y las Accidental de Seguimiento a las Obras del Metro de Bogotá.

Partido Liberal Colombiano: Lidio García

Es el actual presidente del Congreso de la República para la última legislatura del gobierno Petro, un cargo que ya había obtenido entre 2019 y 2020. Tras graduarse como Comunicador Social de la Universidad Autónoma del Caribe, tuvo una trayectoria política como concejal y representante del departamento de Bolívar. Ha estado en el Senado desde el año 2010, cuando llegó en reemplazo de la destituida Piedad Córdoba. En el periodo 2022 - 2026, tuvo la votación más alta de su partido.

Frente Amplio Unitario: Gustavo García Figueroa

Fue vicepresidente general del Interior en 2024. Gustavo García cuenta con amplia experiencia de relacionamiento con el Congreso de la República y es abogado constitucionalista con experiencia en Filosofía y Ciencias Políticas. Tiene una trayectoria que abarca desde la consultoría estratégica hasta la investigación académica, y participó en las etapas finales del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Alianza Verde por Colombia: Luis Eduardo Garzón

Conocido como 'Lucho' Garzón, fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2007, periodo en el que se caracterizó por el eslogan de 'Bogotá sin hambre',ya que instaló restaurantes comunitarios en varias zonas periféricas. Aspiró también a la presidencia de la República como representante de la coalición Polo Democrático en 2022, pero se separó de este partido para unirse a la Alianza Verde. Además, se desempeñó como ministro de Trabajo durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos.

Partido de la U: Juan Felipe Lemos

Lemos es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal y magíster en Gobierno de la Universidad Externado. Ha sido asesor en la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol y la Secretaría de Hacienda de Antioquia. Fue elegido Representante a la Cámara por dos períodos consecutivos (2010-2014 y 2014-2018), y senador durante los periodos 2018-2022 y 2022 a 2026. Entre 2023 y 2024, tuvo el honor de desempeñarme como Codirector del Partido de la U

Movimiento Salvación Nacional: Enrique Gómez Martínez

Es abogado y dirigente del partido, el cual fue originalmente fundado por su tío, Álvaro Gómez Hurtado, en 1990, pero Enrique recuperó su personería jurídica y lideró su relanzamiento. Fue candidato presidencial en 2022 por esa colectividad, con una campaña enfocada, entre otras cosas en una Reforma Integral a la Justicia. Ha ejercido principalmente como vocero y cabeza visible del movimiento en los últimos años.

MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso: Juan Sebastián Gómez

Es abogado de la Universidad de Caldas y especialista en Gestión Cultural de la Universidad Nacional. Ha sido promotor cultural, DJ y barrista del Once Caldas. Llegó al Concejo de Manizales en 2004, y fue reelegido en esa corporación en la elección siguiente, por el Partido de La U. Saltó a la Asamblea de Caldas en 2015, y luego renunció a este cargo para aspirar a la Cámara de Representantes por Caldas para el periodo entre 2022 y 2026. Fue elegido con 21 mil votos.

Verde Oxígeno: Oscar Ortiz

Es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Público. Según su cuenta de LinkedIn, fue gestor de la Constitución de 1991 a través de la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, y asesor de ministerios de Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Una de sus propuestas es impulsar la eliminación del voto secreto en el Congreso, estableciendo votaciones "públicas, trazables y digitales".

Coalición Cambio Radical-Alma: Carlos Fernando Motoa

Es abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Gestión de Entidades Territoriales, y Magíster en Justicia Constitucional de la Universidad de Bolonia. Ha sido senador de la República durante cuatro periodos consecutivos, además de ser representante a la Cámara y Secretario de Gobierno del Valle del Cauca. Ha participado en la creación de leyes como la que creó la Historia Clínica Electrónica y la que reguló el Trabajo en Casa.

Creemos: Juliana Gutiérrez

Según la página del partido, Gutiérrez es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. Ha acompañado durante años el ejercicio político de su hermano Federico, actualmente alcalde de Medellín. Su carrera ha estado marcada por el trabajo social. "En el Senado quiere aportar su experiencia profesional en gestión de riesgos y su historia de resiliencia personal para trabajar por una Colombia donde las familias encuentren apoyo real, oportunidades y esperanza", afirma el partido.

Coalición Fuerza Ciudadana: Nelson Alarcón

Es ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y expresidente de Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Es docente Licenciado en Educación Básica Primaria y en ejercicio desde 1994; especialista en Lúdica y Recreación. Entre sus propuestas está "impulsar un proyecto de Ley que garantice el acceso a la educación pública superior gratuita y un mínimo vital de manutención para los jóvenes".

Con Toda por Colombia: Betzy Martínez

Es abogada de la universidad del Norte y Máster en Prevención e intervención de la violencia familiar de la Universidad de Barcelona. Ha sido asesora de despacho de la vicepresidencia de la República, asesora en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en la Región Metropolitana Bogota-Cundinamarca. Se describe como facilitadora en procesos para la prevención de maltrato contra la mujer, niños, niñas y adolescentes.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL


