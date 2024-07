Enorme bandera de Palestina es puesta en la fachada del Congreso de la República

En la tarde de este viernes, 5 de julio de 2024, una enorme bandera de Palestina con la frase “alto al genocidio” fue izada en la fachada del Congreso de la República.

Esta bandera se puso previo al Concierto de la Esperanza, convocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La bandera sería la misma que se utilizó el pasado 14 de mayo previo al partido de fútbol de la Copa Libertadores entre Millonarios y el club chileno Palestino.

El presidente Gustavo Petro ha tenido una posición clara en cuanto al conflicto en Gaza se refiere. El mandatario ha sido muy activo frente a la causa palestina.

De hecho, el jefe de Estado, durante su discurso del primero de mayo rompió relaciones con Israel. En su momento, Petro dijo que “el presidente de la República informa que se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un gobierno, por tener un presidente genocida”.

El mandatario recalcó que "creo que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad".

¿Qué es el Concierto de la Esperanza, dedicado a Palestina?

De acuerdo con la descripción del evento convocado por el Gobierno Nacional, este será dedicado a promover la paz y la solidaridad con el pueblo de Palestina.

Agrupaciones musicales como 2 minutos, Pato Machete y la Ronda Machetera, King Chango, Los Rabanes, entre otros, participarán del concierto.

