Procuraduría adelanta inspección en Cancillería por implementación de nuevo proceso de pasaportes

La saliente canciller de Colombia, Laura Sarabia, dio a conocer este lunes en sus redes sociales que la Procuraduría adelantó en la mañana una inspección administrativa en la sede de la Cancillería por el caso de los pasaportes y el cambio de modelo que desea el Gobierno nacional. "A esta hora la Procuraduría General de la Nación hace presencia en la Cancillería en el marco de una visita administrativa relacionada con el tema de pasaportes, como parte de la vigilancia preventiva solicitada", afirmó hacia las 9 a.m. Sarabia, quien pese a que anunció su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 3 de julio aún sigue en funciones mientras se ratifica su renuncia. "Brindaremos toda la colaboración requerida y atenderemos debidamente todos los requerimientos", afirmó.

Sarabia, cabe resaltar, es quien ha advertido sobre el futuro de la expedición de los pasaportes para Colombia. Esa polémica, cabe explicar, comenzó en 2023 cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años para fabricar los pasaportes, al alegar que en la última licitación no hubo libre competencia. Sin embargo, el Gobierno nacional, aunque tiene un memorando firmado con Portugal y la Imprenta Nacional en ese sentido, no ha encontrado una alternativa viable para hacer los pasaportes, razón por la cual Sarabia prorrogó por un año el contrato con esa firma a partir del próximo 1º. de septiembre, pero el nuevo jefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade, revirtió esa decisión.

En entrevista este fin de semana con la revista Cambio, Sarabia desmintió públicamente a Saade, señalando que no está listo el contrato entre la Imprenta Nacional y la casa de la moneda de Portugal, pese a que el jefe del despacho aseguró que estaban "a horas de firmarlo". "Recibimos una comunicación en la que manifestaban no saber a qué contrato se refería el señor Saade. Afirmaban que no estaban listos para firmar nada y que llevaban tiempo intentando comunicarse con la Imprenta y la Presidencia sin obtener respuesta", afirmó a la revista Cambio la saliente ministra, otrora mano derecha del presidente Petro.

Según dijo Sarabia, la Imprenta no está lista para recibir este contrato de los pasaportes y ante este panorama advierte que el país enfrentará una crisis en la expedición de pasaportes a partir de septiembre. "Cuando el contrato con Thomas Greg se acabe, los colombianos se van a quedar sin pasaportes. El riesgo de quedarnos sin pasaportes es real si no se hace una transición adecuada", advirtió la saliente canciller, quien también cuestionó la versión de Saade sobre el stock de 600.000 libretas que debería dejar Thomas Greg & Sons tras finalizar el contrato y señaló que no hay garantía de que esto suceda e incluso señaló que estarían buscando desde el Gobierno demorar las citas para no generar más afectaciones en los pasaportes.

Sarabia fue enfática en que eso motivó su salida del Gobierno. "Yo no me levanté una mañana a anunciar la prórroga por caprichosa o rebelde (...) Se llegó a la conclusión de que la Imprenta no estaba lista y se requería un tiempo para la transición. Esta propuesta inicial tuvo el aval del presidente. Yo lo único que hice fue comunicar y ejecutar una orden presidencial", explicó, al tiempo que manifestó que sería una "mentira" decir "que la Imprenta va a estar lista dentro de dos meses para asumir la responsabilidad de imprimir, personalizar y transportar alrededor de 8.000 pasaportes diarios. Eso no va a ocurrir".

"Y, si se sigue la ruta trazada por Alfredo Saade, es seguro que cuando el contrato con Thomas Greg & Sons se acabe, los colombianos van a quedarse sin pasaportes", sentenció la funcionaria.

También denunció que estando ella fuera del país, Saade reunió a su equipo de la Cancillería "para darles una orden improvisada y contraria" a la suya. "Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para 'hacer rendir' el 'stock' de pasaportes que queda. Cuando le pregunté por qué se había atrevido a dar tal instrucción me contestó que demorarle las citas a la gente no tenía problema y que así el 'stock' de pasaportes alcanzaba para más tiempo", una vez termine el contrato con Thomas Greg & Sons.