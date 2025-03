Esto dice la Constitución sobre la figura de la consulta popular que convocará el presidente Petro

En la tarde de este martes 11 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará a una consulta popular en una fecha por definir para que el pueblo decida sobre las reformas de la salud y laboral, estancadas en el Congreso, y superar así "el bloqueo institucional" que según él hay en el Legislativo.

"El Gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud, que sea el pueblo el que decida", dijo Petro en una alocución al país luego de que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado firmaran una resolución que propone archivar la iniciativa laboral.

¿Qué dice la Constitución sobre la figura de la consulta popular?

¿Qué dice la Constitución sobre la figura de la consulta popular?

s el mecanismo de participación mediante el cual se eleva una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local es sometida por los ciudadanos o por el presidente de la República, gobernador o alcalde (según sea el caso) a consideración del pueblo para que este se pronuncie en las urnas".

Gabriel Cifuentes, analista política, manifestó que “este llamado del presidente se basa sobre lo que establece la Constitución en el artículo 103, en la ley 1757, 13494; es decir, el presidente está facultado para convocar una consulta y preguntarle a la ciudadanía que se manifieste sobre un aspecto”.

“El tema es que el presidente lo puede hacer y eso no cabe dudas. La pregunta de fondo es si es conveniente o no hacerlo; si el rechazo del Congreso frente a las propuestas que ha presentado el Gobierno son excusa suficiente para convocar un mecanismo de participación directa y, sobre todo, si convocar una consulta popular a 18 meses de que se den las elecciones al Congreso y las elecciones presidenciales no solo empata en los tiempos, sino que también ensucia y entorpece el proceso electoral”.

