Expertos analizan las recientes marchas en Colombia: ¿Qué tan dividido está el país?

Por estos días los ánimos de los colombianos están caldeados y la energía se concentra en las calles, donde en menos de 15 días se han hecho dos marchas. Los reclamos vienen desde distintos sectores.

Por un lado, están los que muestran un apoyo irrestricto al Gobierno de Gustavo Petro, algunos de los cuales se sumaron a las marchas del 1 de mayo de 2024.

La otra cara de las manifestaciones se hizo visible hace menos de 15 días, en las marchas de la oposición: la de los colombianos que no comulgan con las políticas del presidente Petro.

Para los analistas, la división va más allá de ser de izquierda o derecha, de coincidir con las líneas rojas, amarillas, azules o verdes. Es una polarización que parte de los liderazgos políticos que no han estado a la altura del momento coyuntural que vive Colombia.

Luis Ernesto Gómez, analista político y panelista de la emisora Blu Radio, asegura que "la gente no come ni vive de los discursos. Se emociona con los discursos, se moviliza con los discursos, pero al final necesita soluciones concretas para sus problemas de movilidad, de seguridad y en eso el Gobierno se ha quedado corto”.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, manifiesta que "yo no sé si quedamos en tablas; listo, se saben movilizar, llenan plazas, perfecto, ¿y ahora? Lo primero que veo con el discurso del señor presidente es que no hay una ruta y no se está pensando en un gran acuerdo nacional".

El país entró en la era de las marchas y las contramarchas, así lo afirma Ariel Ávila, senador de la bancada de Gobierno. “Lo que seguramente vamos a vivir es que la oposición convocará una nueva marcha en los próximos días, después el Gobierno le responderá con una contramarcha y así sucesivamente, por lo menos hasta finales de este año”.

Y aunque todas las movilizaciones han sido pacíficas, el gran problema, según analistas, es que en ambas concentraciones primaron las posiciones extremas y el poco espacio para debatir.

"Así como en la marcha de la oposición hubo voces tremendamente dañinas que clamaban porque había que sacar a Petro ya del poder, ayer (1 de mayo de 2024), el presidente no dio precisamente un mensaje democrático", opinó el analista político Juan Carlos Flórez.

¿Colombianos tienen claro de qué lado están?

Según un estudio reciente del DANE, el 40% de los colombianos se ubica en el centro político, el 24% se considera de derecha, el 22% no sabe dónde ubicarse y el 13% se identifica con la izquierda.

"Prácticamente el 45% o 50% de los colombianos están en el denominado centro. Son aquellos que no están casados con una ideología, sino que están pensando en cómo se solucionan los problemas, en cómo se mejoran las condiciones de la familia y cómo se puede mejorar el acceso a la educación", complementa Luis Ernesto Gómez.

Más de la mitad de la población en Colombia está huérfana de liderazgos políticos, por eso el mensaje de la Iglesia es a la unidad.

Monseñor Héctor Henao hace una reflexión para lograr la unidad entre Estado e Iglesia: "Que todas las mentes, todos los proyectos políticos, los diferentes actores piensen en el bien común; se centren en el bien de la nación y en el bien superior que es la paz".

Según los expertos, las marchas ciudadanas no son para gobernar ni impulsar agendas políticas específicas, son para reivindicar los derechos ciudadanos y una herramienta para impulsar cambios.