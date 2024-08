Fico Gutiérrez le responde a Petro: “Es triste ver que usted solo gobierna para algunos”

A través de la red social X, el jefe de Estado Gustavo Petro hizo un cuestionario de tres preguntas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en las cuales le cuestionaba si lo reconocía como presidente, si era mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones a la ciudad y si había tenido intervención en asuntos de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

>>> Le puede interesar: "Son los asesinos los mismos que gritan 'fuera Petro'", afirma presidente colombiano

Le pregunto al alcalde de Medellín:



1. El alcalde Medellin reconoce al presidente de la República como su presidente?



2. Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín?



3 La intervención del alcalde en los asuntos de ISA ¿no es un… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 19, 2024

Ante estas preguntas, y a través de la misma plataforma, el alcalde Gutiérrez respondió: “En un Estado Social de Derecho y en una democracia como la que defiendo cada día, el presidente gobierna para todos y trabaja por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste ver que usted solo gobierna para algunos. Es usted quien debe responder: ¿es el presidente de todos los colombianos? ¿O solo de quienes le interesa fortalecer y proteger? ¡No divida más el país!”.

Sobre la segunda pregunta, recalcó: “Durante el cuatrienio 2020 a 2023, en la administración de su amigo que tanto daño le hizo a Medellín, UNE presentó pérdidas acumuladas de $2,4 billones. Estas pérdidas se consumieron el patrimonio de la compañía, lo que obligó a los accionistas (EPM - Millicom) a capitalizar $600 mil millones en 2023 y evitar así una causal de liquidación. En el año 2022, EPM registró un deterioro superior a $1 billón por la pérdida de valor de la participación en UNE, situación que afectó los resultado de EPM y las transferencia al distrito en más de $500 mil millones que eran destinados para inversión social”.

Publicidad

Y en la tercera mencionó: “Lamento corregirlo, presidente Petro. Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no, no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créame, que de existir, sería el primero en declararlo. No somos nosotros quienes hemos actuado al margen de la Ley a lo largo de nuestras vidas. Celebro que le dé importancia a este tema. Qué bueno sería que sus nombramientos sí se basaran en criterios de ética y capacidad, porque sus delegados en la junta nombraron como presidente de ISA a un cuestionado funcionario”.

Le respondo Presidente:



1.En un Estado Social de Derecho y en una democracia como la que defiendo cada día, el Presidente gobierna para todos y trabaja por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como Presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste… https://t.co/s7vKvCx7NI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 19, 2024

Gutiérrez pide a Petro que “no divida más el país”

En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Gutiérrez manifestó: “Qué pereza y qué desgaste tanta pelea, y la gente creo que estaba cansada de eso. Yo lo invitaría a que viniera a Medellín, hombre, venga hablamos acá y miramos en qué temas nos ponemos de acuerdo y en cuáles no, que trabajemos y echemos pa’ lante”.

Publicidad

Luego de las decisiones tomadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), en el que se nombró a Jorge Carrillo como presidente, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación.

“Cuando se va a dar la votación, inclusive de la selección de quienes podrían llegar a ser los nuevos presidentes de ISA, en la votación, nuestro delegado que es Carlos Raúl Yepes, su voto es negativo por ese nombre y no solo eso, sino que se dejan constancias de en qué situación esta persona y sus aliados dejaron a EPM y la ciudad. Acá hay cuestionamientos muy delicados: ¿cómo la empresa queda desfinanciada en 5 billones de pesos para este cuatrienio? ¿Cómo están inmersos en un escándalo de presunta corrupción, de acuerdo a testigos, alrededor del tema de Afinia?”, comentó el alcalde de la capital antioqueña.

Crece debate por venta de acciones de TIGO-UNE

"Yo veo que es un negocio de alto riesgo", argumentó el alcalde Federico Gutiérrez en Noticias Caracol en vivo.Además, mencionó que el mandatario no se ha comunicado con los alcaldes locales para abordar el tema.

Asimismo, dijo que "nosotros necesitamos que haya diálogo con las regiones. Entonces mire con quiénes tienen el diálogo el Gobierno nacional, eso sí les encanta negociar con todos los bandidos del país. Tienen diálogos con el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, con el ELN, con cualquiera que delinca en el país hay diálogo, pero quienes hemos sido elegidos democráticamente en diferentes regiones, que somos opuestos a su pensamiento, entonces ahí solo hay ataques".

Publicidad

>>> Le recomendamos leer: Uribe entrega premio de sorteo para las vías 4G y Petro dice que eso "no es con rifillas"