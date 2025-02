Francia Márquez salió del Ministerio de Igualdad: ¿se rompió relación con presidente Gustavo Petro?

Horas antes de que el presidente Gustavo Petro anunciara que había un nuevo ministro de la Igualdad , cargo en el que también estaba la vicepresidenta Francia Márquez, la funcionaria denunció que su vida y la de su familia corren peligro por las denuncias sobre corrupción que ha hecho y por "señalar lo que está mal".

En una carta abierta a los colombianos, Márquez señaló que no la han atacado con argumentos, sino con amenazas. “Aun así, no me callarán, no me rendiré. Porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo", manifestó la vicepresidenta.

En el comunicado, aunque en ese momento no se había confirmado su salida de la cartera, Francia Márquez expresó su balance en esa cartera y añadió que “su compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio”. Y agregó que la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente".

Durante la ceremonia de presentación de los nuevos ministros, el presidente Petro oficializó a Carlos Rosero en reemplazo de la vicepresidenta. Destacó, entre otras cosas, el trabajo con los afrocolombianos que ha desarrollado este líder comunitario, quien cofundó el Proceso de Comunidades Negras y trabajó por la expedición de la Ley 70, una normativa que reconoce los derechos de las comunidades negras, afro, palenqueras y raizales.

Según Petro, "narcotraficantes" compraron dos misiles para atacar su avión por el trabajo que está haciendo su Gobierno contra "las grandes mafias" - Captura de pantalla Presidencia de la República

No obstante, el mandatario no ahondó en las razones de la salida de Francia Márquez como ministra de la Igualdad.

El que sí se refirió al tema fue el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien manifestó que la vicepresidenta Márquez “expresa un sentimiento”. “Ella construyó ese ministerio y es como cuando uno pare un hijo y lo pone a andar a que haga su propia vida. Un sentimiento ahí, pero creo que se va subsanando”, dijo.

De otro lado, el presidente Petro también oficializó la llegada de Armando Benedetti al ministerio del Interior. Justamente la figura del excongresista en el Congreso había sido motivo de discordia entre Márquez y Petro.

En el polémico consejo de ministros, la vicepresidenta elevó el tono y tomó distancia de la decisión del mandatario de nombrar a Benedetti como Jefe de Despacho, cargo en el cual apenas duró unas semanas, pues ahora fue confirmado como ministro.

"No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando", dijo Márquez en ese momento.

"No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: 'Respéteme que soy la vicepresidenta'. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión", le dijo Francia Márquez al presidente Gustavo Petro - Presidencia de la República de Colombia

Por el momento, Francia Márquez continuará en el Gobierno como vicepresidenta. En tanto, agregó que cuando señala lo que considero que no está bien en el Gobierno "no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto".

