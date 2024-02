Gobierno corrige decreto de liquidación del presupuesto: ¿qué cambia?

El ministro de Hacienda se refirió al plan que tiene el Gobierno para la reactivación económica en Colombia. Esto lo hizo al explicar la corrección aplicada al decreto de liquidación del presupuesto en una rueda de prensa. ¿Cuál es la estrategia?



Luego de conocerse el bajo crecimiento de la economía en 2023, el jefe de la cartera explicó cómo reactivar este aspecto y enfocó su mensaje en tres puntos: el primero, concretar las inversiones de obras civiles como vías; el segundo, impulsar el sector de la vivienda, asegurando que el Gobierno ha entregado los subsidios necesarios para que los colombianos accedan a la compra de estos inmuebles en el país, y, en tercer lugar, reiteró que hay que bajar las tasas de interés para que a los colombianos les salga más barato endeudarse.

“Lo que estamos señalando es que la reactivación económica arranca por obras civiles, pero lo que necesitamos es que la obra civil efectivamente sea hecha, no que la plata se gire. Repito, no se mide con la plata girada, se mide es con kilómetro efectivo”, indicó Ricardo Bonilla.

Luego del revuelo por el decreto de liquidación del presupuesto, en el cual no estuvo claro cómo se iba a destinar el dinero para las obras civiles en Colombia y que ya tuvo una modificación, el ministro de Hacienda reiteró que desde el primer momento que se expidió esta medida no hubo errores y que todo se ha hecho dentro de lo que dice la ley y respetando los debidos procesos.

“No hay ningún error en el decreto de presupuesto. Se liquidó lo que el Congreso aprobó en la ley de presupuesto. La legislatura bicameral aprueba hasta programa y subprograma, no proyectos, por lo tanto, aquí no hay nada ilegal”, dijo.

A la reunión también asistió el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, quien había insistido días atrás que 57 proyectos estaban en jaque, pero hoy siente tranquilidad luego de que se realizaran las modificaciones en el decreto para que esté clara la destinación del dinero.

“Ministro, de nuevo el reconocimiento al rigor técnico con que su despacho ha liderado esta decisión que el Gobierno pone en manos del país y del sector de la construcción de las vías en Colombia, que es el que está vinculado al gremio que yo represento. Esto significa un gran compromiso”, indicó Caicedo.



¿Qué más dijo el ministro de Hacienda?

Sin embargo, llamó la atención que el ministro Bonilla señaló que el Gobierno se reserva la reasignación presupuestal, como dice la ley, cuando un proyecto no avanza, pese a que en el caso de las obras la plata está depositada en fiducias.

“Vamos a garantizar que lo que estemos entregando vaya a las obras y no que la plata se quede estacionada. Entonces, repito, las últimas modalidades de contratos que he visto, como la calle 13, el contrato dice que el Gobierno debe asegurar que la plata no se va a quedar parada en alguna fiducia, es decir que solo se entregará contra un avance efectivo”, puntualizó el ministro.

El jefe de la cartera de Hacienda indicó que lo que más necesita el país es inversión y cómo mover los recursos para impulsar el desarrollo y que el dinero no se quede guardado.