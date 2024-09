Gobierno radicó reforma política en la Cámara: puntos claves del proyecto

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó la nueva reforma política en la Cámara de Representantes. Lo hizo este martes, 24 de septiembre.

¿Qué propone la reforma política?

Cristo señaló que “hemos estado en un círculo vicioso: que no avancemos en lista cerrada mientras no haya democracia interna en los partidos y no hay democracia interna en los partidos porque no se hace necesaria mientras existe el voto preferente”.

El ministro agregó que lo que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro “es una serie de normas que van a permitir que los partidos avancen en afiliaciones internas, en mecanismos internos, en adquisición gradual de derechos y que sean partidos de verdad con su militancia carnetizada y que esa militancia sea la que defina la lista y el orden de la lista, siempre con el tema de la lista cremallera, es decir, de la alternancia en los lugares de la lista".

Según Juan Fernando Cristo, “sin democracia interna en los partidos, la lista cerrada no tiene sentido y vamos a discutir eso”.

Reforma política propone cambiar financiación de campañas

Por otra parte, el ministro habló sobre los otros cambios que habría con la reforma política: “El tema de financiación de las campañas no es un problema colombiano, es un problema de las democracias en el mundo entero. El lío de la financiación, en buena medida, tiene que ver con todos los escándalos de corrupción con la democracia, aquí en Colombia y en el mundo entero también”.

Cristo dijo en Noticias Caracol en vivo que “la fórmula que nosotros planteamos para resolver ese lío es el de la financiación estatal de las campañas, que garantiza igualdad entre todos los partidos, garantiza mayor transparencia y mayores facilidades para que se puedan controlar los ingresos en los partidos”.

La reforma política, según el ministro, propone “que no haya financiación de particulares a las campañas ni de Congreso ni de gobernadores, ni de alcaldes, y que el Estado, por el mecanismo de anticipos, pueda financiar esas campañas en condiciones de igualdad, que termina siendo mucho más económico para el Estado colombiano, como sucede en México".

Por último, el ministro se refirió a reformar la autoridad electoral: “Para reformarla en su forma de elección, en sus facultades y funciones, que se fortalecen con este proyecto, se mantienen idénticas a las que tienen hoy y se le agregan otras facultades y competencias al Consejo Electoral, cambia la forma de elección, se aumenta el periodo de los magistrados, de 4 a 6 años, para que trascienda a los gobiernos de turno, para darles mayor independencia”.

