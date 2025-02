EN VIVO | Juan Guillermo Monsalve declara en juicio contra Álvaro Uribe

Juan Guillermo Monsalve rindió declaración en el juicio contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Durante la audiencia se aplica un receso cada dos horas por toma de medicamentos, debido al problema de corazón que padece el exparamilitar.

Al comienzo de su declaración, Monsalve declaró que “desde marzo más o menos de 2013 yo preparo los alimentos o la visita me los entraba preparados”. La razón, según le dijo a la fiscal del caso, fue porque “en una de las celdas donde preparaba los alimentos resultó un veneno”.

Detalló que “venía el señor con la cámara, cuando le dije que si me mostraba cómo empacaron la comida mía, me dijo que tenía que enviar una solicitud para que me respondiera para mostrarme el video, ya no quise comer nada más”.

Entrevista con el senador Iván Cepeda

El exparamilitar manifestó que tuvo lugar “en 2011, no recuerdo bien el mes”. Sobre ese diálogo, relató que “le empecé a contar el tiempo desde la infancia hasta la condena, que llegué preso”. Sobre la duración de esa conversación, dijo que no recordaba cuánto tiempo duró. “Me parece que el que solo me hablaba era el señor Iván Cepeda”, agregó. Después de eso fue llevado a su patio.

El juicio contra Álvaro Uribe

La investigación contra el expresidente, de 72 años, se remonta a 2012, cuando denunció a Iván Cepeda por buscar testimonios falsos para vincularlo con paramilitares que operaron ampliamente en varias regiones del país en la década de 1990 y a comienzos de siglo. Pero la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en 2018 comenzó a investigar a Uribe por sospechas de que fue él quien trató de manipular a testigos.

En 2020, ordenó el arresto domiciliario del entonces senador Uribe, que renunció a su cargo, por lo que su expediente pasó a un tribunal ordinario que levantó la orden de prisión.

Monsalve, que fue condenado en 2008 a 40 años de prisión por secuestro y delincuencia organizada, asegura que el expresidente estuvo involucrado en la creación de un grupo paramilitar en una zona rural del centro del país. En este proceso, el testigo acusa presiones por parte de Uribe para retractarse de sus afirmaciones y perjudicar a Cepeda.