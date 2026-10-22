Las palabras de Rodrigo Lara en carta de renuncia como ministro de Interior: "Me llevo el orgullo"

Rodrigo Lara envió su carta de renuncia como ministro del Interior al presidente Abelardo de la Espriella, tras el anuncio de su salida que fue publicado en redes sociales este 21 de octubre. Sin exponer razones, pero sí agradecimientos, el mandatario dio a conocer este jueves que el sucesor de Lara es Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la OEA.



Para oficializar su salida de la cartera, Lara remitió un documento de nueve folios dirigido a De la Espriella para presentar su renuncia de manera “voluntaria”. En él, dio algunas palabras, pero también dejó constancia de los resultados que tuvo durante su paso de solo 76 días.

En la noche del miércoles 21, Lara fue visto en el Senado de la República cuando se debatía la ley de sometimiento. Media hora antes de que se publicara el trino anunciando su salida, el ministro fue visto tomando sus pertenencias y saliendo del recinto. A las 8:43 p. m., el país conoció este remezón ministerial.

"Hoy presenté mi renuncia como Ministro del Interior, luego de que me fuera solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño. Agradezco al presidente Abelardo de la Espriella la confianza y el honor de haberme permitido servir a Colombia. En apenas 76 días logramos 10 grandes resultados. Íbamos por muchos más. Espero que las iniciativas emprendidas tengan continuidad. A mi sucesor, el Dr. Ordóñez, le deseo éxitos y toda mi disposición para un empalme ordenado", dijo Lara en sus redes.

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¿Qué dijo Rodrigo Lara en su renuncia?

En la carta, Lara manifiesta que presenta su dimisión de manera “libre, voluntaria e irrevocable, al cargo de Ministro del Interior, para el cual tuvo a bien designarme, con efectos a partir de la fecha en que sea aceptada”. Cabe decir que, mientras Ordóñez llega para asumir el puesto, el ministro Iván Cancino será el encargado de continuar con la agenda dentro de la entidad.

El ministro saliente expresó su “profundo agradecimiento” por la confianza que depositó el presidente en él para tener esta responsabilidad. “Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor, y me llevo el orgullo de haber trabajado con un equipo comprometido con las instituciones, con los territorios y con la seguridad y la convivencia de los colombianos”.



Asimismo, Lara se puso a disposición del jefe de Estado y de quien sea designado para sucederlo (Ordóñez), para llevar a cabo el proceso de empalme y entregar de manera oportuna la información sobre los asuntos en curso del Ministerio, “de modo que se garantice la continuidad de su gestión y de los compromisos adquiridos con el Congreso de la República, las entidades territoriales y la ciudadanía”.



Y es que el Gobierno nacional tiene iniciativas, como la ley de sometimiento, pendientes por tramitar en las dos cámaras parlamentarias, además de otros procesos en territorio, así como la firma del Presupuesto Nacional para 2027, que finalmente saldrá vía decreto después de que se evidenciara un vicio de trámite. A este le correspondía revisarlo al Ministerio del Interior para asegurarse de que el proyecto saliera igual tanto en Cámara como en Senado, dos cámaras con las que se relaciona la cartera.

De la Espriella ni nadie dentro del Gobierno explicaron los motivos detrás de la destitución de Lara. No obstante, su salida de la cartera coincide con las dificultades que ha enfrentado la administración para armar una coalición en el Congreso que permita tramitar con más facilidad las iniciativas legislativas.

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¿Qué afirma Lara que hizo durante su paso como ministro del Interior?

A Rodrigo Lara le correspondió estar al frente de la atención de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, así como la oleada de incendios que asediaron al departamento de Tolima y al de Villa de Leyva. En la carta, Lara aseguró que suprimió 557 contratos de prestación de servicios de supuestos contratistas fantasmas. También habló sobre la contratación de un equipo de auditoría forense para revisar presuntas irregularidades en contrataciones.

Lara mencionó que en su paso pudo reformar el decreto de protesta social: “Con él, el Gobierno nacional acuñó un principio: ni un derecho menos para quienes protestan, ni un espacio más para los violentos”. También se refirió a las acciones que adelantó en materia de seguridad y orden público, como reuniones con alcaldes de regiones como Catatumbo, Aguachica, Santa Rosa del Sur, Neiva y Riohacha.

La agenda legislativa que queda tras la salida de Rodrigo Lara

Acto legislativo de transparencia legislativa (conocido como ‘ley antimermelada’): ya fue radicado en el Congreso con el fin de generar un cambio profundo y transparente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

ya fue radicado en el Congreso con el fin de generar un cambio profundo y transparente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estatuto antiterrorista: es una herramienta para enfrentar la criminalidad que está compuesta por dos leyes: una ley estatutaria, que se encuentra lista para ser radicada, y una ley ordinaria, cuyos últimos artículos estaban programados para ser revisados con el equipo jurídico de la Presidencia. El estatuto pretende atacar las finanzas de organizaciones terroristas mediante la trazabilidad de minerales, la regulación de activos virtuales y restricciones al efectivo. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos, la UNODC y la asistencia técnica acordada con la ONU, a través de Alexandre Zouev.

es una herramienta para enfrentar la criminalidad que está compuesta por dos leyes: una ley estatutaria, que se encuentra lista para ser radicada, y una ley ordinaria, cuyos últimos artículos estaban programados para ser revisados con el equipo jurídico de la Presidencia. El estatuto pretende atacar las finanzas de organizaciones terroristas mediante la trazabilidad de minerales, la regulación de activos virtuales y restricciones al efectivo. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos, la UNODC y la asistencia técnica acordada con la ONU, a través de Alexandre Zouev. Ley de sometimiento: obtuvo una rápida aprobación en su primer debate.

obtuvo una rápida aprobación en su primer debate. Acto legislativo de Barranquilla Capital Alterna: está listo para ser radicado. Para su impulso, se tenía previsto un desayuno de trabajo con la bancada Caribe del Congreso.

María Paula Rodríguez Rozo

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