¿Quién es Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió del cargo tras el hundimiento del presupuesto nacional para 2027, anunció este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella. Lara deja la cartera después del un error durante la votación en el Congreso para aprobar el presupuesto, que tendrá que ser promulgado vía decreto. En Colombia, el titular de la cartera del Interior es el encargado de las relaciones con el Congreso, donde el actual Ejecutivo tiene mayorías a través de alianzas con partidos. De la Espriella anunció también que el nuevo ministro del Interior será Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).



La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produjo el mismo día en el que el Gobierno tuvo que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional, después de que un fallo de forma invalidara el aprobado el martes por las dos cámaras legislativas. Aunque el mandatario no ha explicado los motivos de la destitución, su cese tiene lugar además en un momento en que el Gobierno afronta dificultades para consolidar una coalición sólida en el Congreso que le permita sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de Interior.



¿Quién es Alejandro Ordóñez?

Alejandro Ordóñez fue procurador general entre 2009 y 2016 y es conocido por sus posiciones conservadoras y religiosas. Durante su gestión se opuso al matrimonio igualitario, al aborto y a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, entre otros asuntos, y fue un crítico del acuerdo de paz firmado con las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016.

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En septiembre de 2016, el Consejo de Estado declaró nula su reelección como procurador general al considerar que había violado la Constitución al nombrar en el Ministerio Público a "parientes de dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tuvieron competencia para intervenir" en su designación.



Su reciente paso por la representación colombiana ante la OEA también ha generado controversia por sus declaraciones sobre la llamada "batalla cultural", gritar "Viva Cristo Rey" en su primera intervención, y sus posiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos.



“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación. (…) Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, aseguró el presidente.

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