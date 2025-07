"Entre Colombia y Estados Unidos hay más que tratados": Laura Sarabia habla sobre crisis diplomática

La saliente canciller de Colombia, Laura Sarabia, aseguró este viernes que nuestro país y Estados Unidos deben mantener un diálogo "franco y constructivo", luego de que Washington y Bogotá llamaran a consultas a sus respectivos jefes de misión. "Debemos seguir apostándole a una relación cercana, con respeto mutuo, con un diálogo permanente, franco y constructivo. Porque cuando dos pueblos se reconocen como aliados —no por conveniencia, sino por convicción— pueden construir juntos un futuro", manifestó Sarabia en su cuenta de X.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó este jueves de manera "urgente" al jefe de la misión diplomática de ese país en Bogotá, John McNamara, luego de las denuncias "infundadas" del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto apoyo estadounidense a una conspiración de su excanciller Álvaro Leyva para sacarlo del poder. En respuesta, Petro, llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para que le informe del desarrollo de la agenda con Estados Unidos, el principal socio comercial del país.

Sarabia, quien este jueves presentó su renuncia al cargo por diferencias con decisiones tomadas por el Gobierno de Petro, afirmó que en la relación de Colombia con Estados Unidos "hay más que tratados" porque existen fuertes vínculos entre los dos pueblos y "por eso, no se trata solo de relaciones diplomáticas". "Hay millones de familias separadas por la distancia, pero unidas por el amor. Hay estudiantes que sueñan con una beca, agricultores que quieren vender su café con dignidad, madres que esperan una llamada desde Miami o Nueva York. Hay sueños que cruzan fronteras. Se trata de personas. De vidas reales. De esperanzas compartidas", agregó la canciller saliente, quien se encuentra en Praga donde este viernes inaugura la nueva embajada de Colombia en República Checa.

La llamada a consultas de McNamara, encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia porque aún no hay embajador titular, es la segunda crisis que se produce en la relación bilateral este año. La primera fue el pasado 26 de enero cuando Petro no permitió el ingreso al país de aviones con ciudadanos deportados por Estados Unidos alegando que no recibían un trato digno. Luego de esa decisión, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con una imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos, pero ese mismo día diplomáticos de los dos países llegaron a un acuerdo para bajar la tensión bilateral.

En medio de la nueva crisis diplomática, el jefe de despacho presidencial colombiano, Alfredo Saade, dijo este jueves que Estados Unidos canceló los visados de miembros del Gobierno que militaron en la desmovilizada guerrilla del M-19, de la que también formó parte Petro. "Tengo entendido que iniciaron un proceso con algunas personas que han sido parte del grupo M-19, que legalmente pasó a la vida civil y que hizo parte de la creación de la Constitución Nacional de Colombia (en 1991)", expresó Saade.

Si bien de momento no se conocen los nombres de los miembros del Ejecutivo sancionados con la medida de visados, para exembajadores y analistas este sería solo el inicio del choque diplomático. "Si la escalada dialéctica continúa, que los Estados Unidos tome medidas sobre ese particular, no solamente sobre funcionarios de la administración del presidente Petro, si no sobre colombianos en general. Eso es perfectamente factible. Es un arma que tiene a la mano y que la ha tenido con respecto a muchos estados", alertó Julio Londoño Paredes, excanciller de Colombia, en diálogo para Noticias Caracol.

Otros exdiplomáticos colombianos dijeron que era muy posible que Colombia sufra de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, lo que representaría un golpe duro al país. "Estoy segura que para el presidente Trump el tema arancelario estará en su paquete de reacciones", aseguró María Emma Mejía, que fue canciller durante el gobierno de Ernesto Samper. La exdiplomática también dijo que el tema de visados podría verse afectado.

