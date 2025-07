La controversia por contrato de pasaportes y claves de renuncia de Laura Sarabia al Gobierno Petro

Laura Sarabia, quien fue una de las principales y más visibles cabezas de liderazgo durante el gobierno de Gustavo Petro, se va de la Cancillería luego de argumentar que se han tomado decisiones que no comparte y que, por coherencia y respeto institucional, no puede acompañar.

La funcionaria, quien además estuvo envuelta en controversias con Armando Benedetti y señalada en las chuzadas a su exempleada Marelbys Meza, recorrió varios cargos en lo corrido de la administración de Petro. Fue jefe del gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social, estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y llegó a la Cancellería.

Aunque en su carta no detalló los motivos puntuales de su salida, uno de los detonantes podría ser el lío con los pasaportes. "Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público", manifestó Sarabia en la misiva dirigida a Petro.

La controversia con los pasaportes no es nueva. De hecho, comenzó en el 2023 cuando Álvaro Leyva, siendo canciller, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia. Al punto que el gobierno Petro manifestó que quería que este trámite se hiciera en la Impronta Nacional, con asesoría de Portugal.

Incluso, su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores se da un día después de que el nuevo jefe de Gabinete de Petro, Alfredo Saade, tomara bajo su brazo lo relacionado con el futuro de los pasaportes en Colombia. En entrevista con Noticias Caracol, el funcionario explicó que la Impronta Nacional va a firmar con la Casa de la Moneda de Portugal un convenio para “no dejar al país sin pasaportes”.

Esta decisión es contraria a la decisión que había manifestado Sarabia a directores de medios de comunicación. En ese encuentro les señaló que la intención era prorrogar el contrato, por 11 meses, con Thomas Greg & Sons debido a que la Impronta Nacional aún no tenía la capacidad para la elaboración del documento.

“El presidente me ordenó articular y yo le hago caso al presidente”, dijo Saade sobre esa controversia. A eso sumó, sobre sus competencias, que “el que no esté de acuerdo con las órdenes del presidente, debe irse”.

Tras conocerse esas declaraciones en Noticias Caracol y sin que esta situación fuera expuesta en su comunicado, Laura Sarabia decidió dar un paso al costado en su cargo como Canciller.

En el último consejo de ministros, el presidente Petro también se refirió al tema pasaportes con Thomas Greg & Sons, señalando que la licitación que estaban haciendo en Cancillería “era fraudulenta”. A tal punto que el mandatario recordó a Leyva: “Por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mi”.

“Tal como lo ha instruido el presidente Gustavo Petro, el nuevo modelo de expedición de pasaportes representa un fortalecimiento del Estado colombiano, y en esa dirección seguimos trabajando. A partir del 1 de septiembre, sin ninguna afectación en el servicio, se implementará una nueva etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo control de la Cancillería mientras la Imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad”, escribió Sarabia el pasado 25 de junio tras la orden de Petro.

Respecto a la salida de Sarabia, el presidente Petro escribió en X que le desea la mejor de las suertes y reconoció su trabajo en el gobierno. "Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina", dijo. El mandatario agregó que la funcionaria "estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora. Y luego en el gobierno descubrí, si escoge ese camino, que tiene la inteligencia que capta con rapidez. La mente rápida que se enriquece con mucho estudio. Hay que poner el corazón en los mas pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida. Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar".



¿Qué dicen los analistas sobre la salida de Sarabia de la Cancillería?

Luego de la carta de renuncia, Julio Londoño, excanciller y diplomático, manifestó sus consideraciones sobre la salida de Sarabia del cargo. Por un lado, le llamó que quien dirige de una manera exclusiva las relaciones internacionales del país es el presidente Petro, independientemente de las opiniones que puedan tener los ministros de relaciones exteriores.

"El hecho de que haya una falta de coordinación o desacuerdos entre el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, cualquiera que sea, es una complicación, una dificultad para la política exterior y para la imagen de Colombia en la comunidad internacional", anotó.

En tanto, Julián Silva, presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, aseguró que la renuncia de la canciller Laura Sarabia genera "sorpresa e inquietud", pues la funcionaria venía acompañando los equipos técnicos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para configurar de una mejor forma la transición que se haría en el proceso de expedición de pasaportes.

Silva explicó que los 11 meses de transición tenían un sustento técnico definido por la Cancillería y, ahora, con la reducción a seis meses hay condiciones que no conoce para llevar a cabo el proceso.

Por su parte, el analista político Juan Carlos Flórez dijo que “es indudable que la señora Sarabia llevaba ya muchos meses por fuera del llavero del presidente Petro, por fuera del círculo íntimo”. Desde su perspectiva, Colombia no tiene hoy una política exterior clara, para la cual además la señora Sarabia no estaba preparada porque no tenía ninguna experiencia al respecto".

Mencionó que, Armando Benedetti, con quien Sarabia ha sostenido una disputa que ha llegado hasta la Fiscalía, le ganó la puja a la ahora excanciller. “Petro la desautorizo prácticamente en todo. En el caso de nombramientos de nuevos embajadores, Petro no ha firmado y en este suceso con los pasaportes, tiene como objetivo que la firma que los tuvo durante años no tenga ese chance”, manifestó.

